لعشاق الفئة الاقتصادية.. سامسونج تكشف عن Galaxy M08 وGalaxy F08

أضافت شركة سامسونج هاتفين اقتصاديين جديدين إلى تشكيلة هواتفها في السوق الهندية، وهما Galaxy M08 وGalaxy F08، حيث أدرجتهما الشركة على موقعها ضمن الأجهزة المرتقب طرحها قريبا.

ويركز الهاتفان على تقديم بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب دعم برمجي طويل الأمد، كما يأتي الجهازان مع مقاومة بمعيار IP64 ومعالج ميدياتك Helio G99+.

مواصفات Galaxy M08 وGalaxy F08



يضم كل من Galaxy M08 وGalaxy F08 شاشة من نوع PLS LCD بقياس يقارب 6.7 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل ودعم عرض 16 مليون لون.

ويبلغ قياس الهاتفين 167.4 × 77.4 × 8.0 ملم، بينما يصل وزن كل منهما إلى 197 جراما.

وتوفر شهادة IP64 حماية من الغبار ورذاذ المياه، بينما يعتمد الهاتفان على مستشعر بصمة مدمج في الجانب للمصادقة البيومترية.

Galaxy M08 وGalaxy F08

ويعمل الهاتفان بمعالج ميدياتك Helio G99+ ثماني النواة، بسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة رام و64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

كما تدعم سامسونج بطاقات microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، ما يوفر مساحة إضافية لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات.

دعم برمجي لمدة 6 سنوات



يعمل كل من Galaxy M08 وGalaxy F08 بنظام أندرويد 17، مع وعد سامسونج بتوفير 6 أجيال من تحديثات نظام التشغيل، إلى جانب 6 سنوات من التحديثات الأمنية.

وتأتي هذه السياسة البرمجية الطويلة ضمن أبرز نقاط الهاتفين، خصوصا في الفئة الاقتصادية.

كاميرات بدقة 50 ميجابكسل



يضم الهاتفان نظام كاميرات خلفية يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وتدعم الكاميرا الرئيسية التركيز التلقائي، إلى جانب تقريب رقمي يصل إلى 10x، بينما يمكن تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى Full HD وبمعدل 30 إطارا في الثانية.

Galaxy M08

بطارية 6000 مللي أمبير وشحن 25 وات



يعتمد الهاتفان على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، ومع ذلك، لن يأتي الشاحن ضمن علبة الهاتف، إذ يباع بشكل منفصل.

وتضيف سامسونج مجموعة من الميزات إلى الهاتفين، من بينها:

- دائرة للبحث: للبحث عن العناصر الظاهرة على الشاشة.

- ميزة Quick Share لمشاركة الملفات.

- منظومة الحماية Knox Vault.

- دعم منصة المنزل الذكي SmartThings.

وعلى مستوى الاتصال، يدعم الهاتفان شبكات 4G LTE، وبطاقتي SIM، وWi-Fi 5، وBluetooth 5.3، ونظام تحديد المواقع GPS، ومنفذ USB Type-C، كما تحتفظ سامسونج بمنفذ سماعات الرأس التقليدي 3.5 ملم.

سعر Galaxy M08 وGalaxy F08

من المقرر طرح Galaxy M08 وGalaxy F08 للبيع في الهند قريبا، ويتوفر الهاتفان حاليا بإصدار واحد بسعة 4 جيجابايت رام و64 جيجابايت للتخزين، ولم تكشف سامسونج حتى الآن عن الأسعار أو خيارات الألوان أو موعد بدء المبيعات رسميا.