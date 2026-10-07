جوجل تفرض رسومًا على الذكاء الاصطناعي "جيميني" وتقلص نسخته المجانية

قررت شركة "جوجل" إجراء تغيير جذري في سياسة استخدام روبوت الذكاء الاصطناعي الشهير "جيميني" (Gemini).

وجاءت هذه الخطوة لتصدم ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على خدماته بشكل مجاني تماماً كل يوم.

موعد التغيير والنسخة المصغرة

وبحسب تقرير نشره موقع "إن دي تي في بروفت" التقني، سيبدأ تنفيذ هذا القرار رسميًا اعتبارًا من يوم 9 أكتوبر المقبل.

وسيتم تقييد حسابات جميع المستخدمين المجانيين، ونقلهم إجباريًا للعمل على نسخة أبسط تُعرف باسم "فلاش لايت" (Flash Lite).

وهذه النسخة ببساطة عبارة عن برنامج ذكي خفيف وسريع الاستجابة، لكن قدرته على التفكير وتحليل المعلومات المعقدة أقل بكثير من النسخة الأساسية القوية التي اعتاد عليها الجمهور طوال الفترة الماضية.

الدفع مقابل الخدمات المتطورة

وأوضح التقرير أن جوجل بدأت فعليًا في بناء نظام اشتراكات مالية حول أدواتها الأكثر ذكاءً.

و يعني هذا أن أي شخص يرغب في استخدام العقل الإلكتروني الأقوى، والذي يمكنه كتابة نصوص طويلة وحل المسائل البرمجية بدقة عالية، سيكون مضطراً لدفع اشتراك شهري.

وتأتي هذه الخطوة كمحاولة منطقية من الشركة لتعويض التكاليف المالية الضخمة التي تنفقها لتطوير وتشغيل خوادم وحواسيب الذكاء الاصطناعي العملاقة.

ماذا يعني ذلك لاستخدامك اليومي؟

ولحسن الحظ، لن يتأثر المستخدم العادي الذي يبحث عن إجابات بسيطة وسريعة بهذا القرار بشكل كبير.

فإذا كنت تستخدم البرنامج لمعرفة معلومات عامة، أو ترجمة كلمات سريعة، أو كتابة رسائل إلكترونية قصيرة، فإن النسخة المجانية المخففة ستؤدي المهمة بنجاح تام.

لكن المهنيين والطلاب سيجدون أنفسهم أمام خيارين؛ إما دفع الاشتراكات المطلوبة لضمان الحصول على نتائج احترافية دقيقة، أو البحث عن بدائل مجانية أخرى تنافس جوجل في السوق حاليًا.