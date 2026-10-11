جوجل تطلق النسخة التجريبية السابعة من تحديث "أندرويد 17"

أطلقت شركة "جوجل" رسميًا النسخة التجريبية السابعة من نظام التشغيل "أندرويد 17"، لتبدأ في الوصول فورًا إلى أصحاب هواتف "بيكسل" المسجلين في برنامج اختبار التحديثات.

بروفة أخيرة قبل الإطلاق

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، يحمل هذا التحديث الجديد اسم "QPR2 Beta 7".

ببساطة هذه النسخة عبارة عن إصدار أولي أو "بروفة" تسبق الإطلاق النهائي للنظام، وتطرحها الشركة للمبرمجين والمستخدمين المتطوعين خصيصًا لاكتشاف أي أخطاء برمجية مخفية، والعمل على إصلاحها فورًا قبل إرسال التحديث بشكل رسمي لجميع المستخدمين حول العالم.

تحسينات خفية لتجربة أسرع

ويركز هذا الإصدار الجديد بشكل أساسي على سد الثغرات وتحسين سرعة استجابة الهاتف.

فالهدف من هذه التحديثات المتتالية هو التأكد من عمل التطبيقات اليومية بسلاسة تامة، دون أن تتوقف فجأة أو تستهلك شحن البطارية بشكل مبالغ فيه.

وبذلك تضمن جوجل تقديم تجربة استخدام مريحة، وخالية تمامًا من المشاكل التقنية المزعجة التي قد تظهر مع الأنظمة الجديدة.

خطوات التحميل لهواتف بيكسل

وفي الوقت الحالي، تقتصر فرصة الحصول على هذا النظام على أصحاب هواتف "بيكسل" التي تنتجها جوجل نفسها.

ويشترط أن يكون المستخدم قد اشترك مسبقًا في برنامج الاختبار عبر موقع الشركة.

وإذا كنت من هؤلاء، ستصلك رسالة تنبيه على شاشتك، كما يمكنك الدخول إلى إعدادات هاتفك، ثم التوجه لقسم تحديث البرامج للتأكد من وصول الملف والبدء في تثبيته.

موعد توافر النظام للجميع

وتمثل هذه النسخة السابعة خطوة متقدمة جدًا في مراحل الاختبار. وهذا يفسر أن موعد الإطلاق الرسمي والنهائي لنظام "أندرويد 17" أصبح وشيكًا.

وبمجرد انتهاء الخبراء من مراجعة أداء هذه النسخة والتأكد من استقرارها، ستبدأ جوجل في إرسال التحديث النهائي والكامل لملايين الهواتف المعتمدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.