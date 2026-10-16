أبل توسع منظومتها المنزلية بأجهزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة "أبل" عن خطة طموحة لاقتحام البيوت بقوة، حيث أعلنت عن مجموعة أجهزة منزلية جديدة تعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياتنا اليومية.

وأكد تقرير نشره موقع "هاشتاق عربي"، أن المفاجأة الكبرى هي الكشف عن جهاز جديد كلياً يسمى "هوم فيو".

ويتمثل هذا الابتكار في شاشة ذكية بتصميم عصري جذاب يشبه الحواسيب القديمة للشركة، حيث تبرز الشاشة وكأنها تطفو فوق قاعدة دائرية تعمل كمكبر للصوت.

وصممت الشركة هذا الجهاز ليكون "المدير الذكي" للمنزل، حيث يمكنك من خلاله التحكم في الإضاءة، وضبط التكييف، ومتابعة كاميرات المراقبة بلمسات بسيطة.

وستتوفر هذه الشاشة بنسختين، إحداهما توضع على الطاولة وأخرى تُعلق على الحائط لتوفير المساحة، لتعمل كمركز قيادة دائم دون الحاجة للبحث عن هاتفك الآيفون في كل مرة.

تليفزيون أسرع بفضل عقل الآيفون

وأوضح التقرير أن التوسعات شملت إطلاق الجيل الرابع من جهاز "أبل تي في 4K" المخصص لربطه بشاشات التلفزيون العادية، وزودت الشركة هذا الجهاز بنفس العقل الإلكتروني (المعالج) الجبار المستخدم في هواتف "آيفون 17" الحديثة.

ويمكن هذا المعالج من تشغيل أضخم الألعاب وتتابع الأفلام فائقة الدقة بسرعة خيالية وبدون أي تقطيع.

ويقدم ميزة سحرية تجعل التلفزيون يحلل ما تصوره كاميرات المراقبة خارج باب بيتك، ويرسل لك تنبيهاً ذكياً على الشاشة يخبرك بهوية الطارق أو إذا كانت هناك حركة غريبة.

وبلغ سعر الجهاز الجديد 300 دولار، وهو تقريباً ضعف سعر الإصدارات السابقة، ومن المقرر طرحه بالأسواق في منتصف نوفمبر القادم.

مساعد صوتي يفهمك بسرعة فائقة

ولم تنس الشركة عشاق الصوتيات، حيث أعلنت عن إصدار الجيل الثاني من سماعتها الذكية الصغيرة "هوم بود ميني 2".

وتركزت التحديثات في هذه السماعة على تزويدها بشريحة ذكية جديدة تسهم في تسريع استجابتها لأوامرك الصوتية بشكل ملحوظ.

فبمجرد أن تتحدث مع المساعد الذكي "سيري"، سيفهم طلبك وينفذه فوراً وبدقة أعلى من الماضي، لتستمتع بموسيقاك أو تسأله عن الأخبار والطقس دون أي تأخير مزعج.

وتم دمج السماعة بشكل أعمق مع باقي أجهزة المنزل لتكوين شبكة صوتية متناغمة في جميع الغرف.

منافسة شرسة على الراحة والخصوصية

وتسعى "أبل" من خلال هذه المنظومة المتكاملة إلى الدخول في منافسة شرسة مع شركات كبرى مثل "جوجل" و"أمازون" اللتين تسيطران بقوة على سوق الأجهزة المنزلية الذكية منذ سنوات.

وتراهن أبل في هذه المعركة على ميزة "الذكاء الاصطناعي الخاص بها"، والذي يعالج أوامرك وبياناتك داخل الأجهزة نفسها دون إرسالها لشبكة الإنترنت المفتوحة، مما يضمن أقصى درجات الأمان والخصوصية لعائلتك داخل جدران منزلك، ويمنع أي محاولات للتجسس على روتينك اليومي.