خطوة مفاجئة من أبل.. شراكة مرتقبة مع شركة "ADT" لتأمين المنازل الذكية

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن استعداد شركة "أبل" لعقد شراكة جديدة مع شركة "إيه دي تي" (ADT) الشهيرة في مجال أمن المنازل، في محاولة لتغيير طريقة تأمين بيوتنا قريبًا.

مؤشرات قوية وهواتف آيفون

وبحسب تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني، ظهرت عدة أدلة قوية تشير إلى هذا التعاون السري، فقد بدأت شركة "إيه دي تي" مؤخرًا في توزيع هواتف "آيفون" على مجموعة من الفنيين الذين تم تعيينهم حديثًا.

ويعتبر هذا الإجراء غريبًا وغير مألوف، لأن عمال هذه الشركة يعتمدون دائمًا على أجهزة "أندرويد" في إنجاز مهامهم اليومية.

كما أبلغت الشركة هؤلاء الموظفين بأنهم سيتلقون تفاصيل دقيقة حول مهامهم الجديدة خلال الأيام المقبلة، وهو توقيت يتطابق تمامًا مع خطط أبل.

مؤتمر المنازل الذكية يجمع الشركتين

وأوضح التقرير أن هذه الشراكة قد تعلن رسميًا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 13 أكتوبر. فقد دعت أبل وسائل الإعلام لحضور حدث خاص ومغلق في مدينة نيويورك يحمل شعار "مرحبًا بك في المنزل".

ومن المنتظر أن تكشف الشركة الأمريكية خلال هذا الحدث عن "جهاز منزلي ذكي" جديد كليًا. وهذا الجهاز ببساطة عبارة عن شاشة مركزية متطورة توضع في المنزل لربط والتحكم في كل الأجهزة الكهربائية والأمنية.

وتشير التوقعات إلى أن فنيي شركة "إيه دي تي" سيتولون مهمة زيارة العملاء لتركيب هذا الجهاز الجديد وضبطه باحترافية.

مجرد شائعات أم صفقة حقيقية؟

ورغم هذه الترتيبات الواضحة، شدد الموقع التقني على أن هذه الخطوة لا تزال مصنفة ضمن الشائعات حتى اللحظة، فمن الوارد أن تكون مسألة توحيد الهواتف داخل شركة الأمن مجرد صدفة بحتة.

ولكن إذا ظهر مسؤولو الشركتين معًا في المؤتمر المنتظر، فإن هذه الصفقة ستمنح مستخدمي أبل مستوى جديدًا من الراحة والأمان، حيث سيتم دمج تكنولوجيا الهواتف الذكية مع أنظمة المراقبة والإنذار بشكل أكثر تطورًا.