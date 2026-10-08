أخبار التكنولوجيا|أبل تصدم منتظري iPad mini 8 و قوة مرعبة في هاتف ريدمي توربو 6 القادم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

ستطلق شركة آبل الجيل الثاني من هاتف آيفون إير هذا العام، على الرغم من التقارير التي تفيد بتأجيله حتى عام 2027، وفقًا لما ذكره المسرب المعروف باسم Fixed Focus Digital على

أبل تصدم منتظري iPad mini 8.. ميزة منتظرة لن تروها في الشاشة الجديدة

تشير أحدث التسريبات القادمة حول جهاز iPad mini 8 المرتقب أنه من المتوقع أن يأتي مزوداً بشاشة من نوع OLED بمعدل تحديث 60 هرتز، والتي تدعم تردد 120 هرتز والموجودة في طرازات iPad Pro.

تسريبات شاومي الجديدة: قوة مرعبة في هاتف ريدمي توربو 6 القادم

أطلقت شركة شاومي مجموعة جديدة من الهواتف تشمل Xiaomi 18 Pro Max وXiaomi 18 Pro وRedmi K100 Pro Max وRedmi K100 Pro.

تشير الشائعات إلى إمكانية الكشف عن سلسلة Xiaomi 18 وRedmi K100 الجديدة بحلول نهاية هذا العام. وإلى جانب هذه الطرازات، تعمل Redmi أيضًا على سلسلة Turbo 6، وقد كشف تسريب جديد عن تفاصيل مهمة حول أحد أجهزتها القادمة.

كشف موقع "ديجيتال تشات ستيشن" أن هاتف ريدمي الجديد متوسط ​​المدى، والذي يركز على الأداء، سيحتوي على معالج "دايمنسيتي 9500" من شركة ميديا ​​تيك. ورغم أنه لم يذكر اسم الجهاز إلا أنه يُعتقد أن يشير إلى سلسلة هواتف ريدمي توربو 6.

Xiaomi 18 وهاتف Redmi Turbo 6 يقتربان بمواصفات قوية

أطلقت شركة شاومي مجموعة جديدة من الهواتف في الصين، تشمل Xiaomi 18 Pro Max وXiaomi 18 Pro وRedmi K100 Pro Max وRedmi K100 Pro.

تشير الشائعات إلى إمكانية الكشف عن سلسلة Xiaomi 18 وRedmi K100 الجديدة بحلول نهاية هذا العام. وإلى جانب هذه الطرازات، تعمل Redmi أيضًا على سلسلة Turbo 6، وقد كشف تسريب جديد عن تفاصيل مهمة حول أحد أجهزتها القادمة