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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Xiaomi 18 وهاتف Redmi Turbo 6 يقتربان بمواصفات قوية

هاتف Redmi Turbo 6 Max
هاتف Redmi Turbo 6 Max
لمياء الياسين

أطلقت شركة شاومي مجموعة جديدة من الهواتف في الصين، تشمل Xiaomi 18 Pro Max وXiaomi 18 Pro وRedmi K100 Pro Max وRedmi K100 Pro. 

تشير الشائعات إلى إمكانية الكشف عن سلسلة Xiaomi 18 وRedmi K100 الجديدة بحلول نهاية هذا العام. وإلى جانب هذه الطرازات، تعمل Redmi أيضًا على سلسلة Turbo 6، وقد كشف تسريب جديد عن تفاصيل مهمة حول أحد أجهزتها القادمة.

 هاتف Redmi Turbo 6 Max

كشفت التسريبات إلى  أن هاتف ريدمي الجديد متوسط ​​المدى، والذي يركز على الأداء، سيحتوي على معالج "دايمنسيتي 9500" من شركة ميديا ​​تيك. ورغم أنه لم يذكر اسم الجهاز صراحةً، يُعتقد أن التسريب يشير إلى سلسلة هواتف ريدمي توربو 6.
كشف المُسرّب أيضاً أن الهاتف سيأتي بشاشة كبيرة جداً وبطارية بسعة تتجاوز 10000 مللي أمبير، مع الحفاظ على تصميم بسيط نسبياً. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن هاتف Redmi Turbo 6 Max سيحتوي على بطارية بسعة 10000 مللي أمبير . لذا، يبدو أن التسريب الجديد يتعلق بنسخة Max.
لا يزال حجم الشاشة الدقيق غير واضح، لكن أحد المستخدمين تساءل عما إذا كان الهاتف سيأتي بشاشة 6.9 بوصة أو 7 بوصات تقريبًا. وردّت شركة DCS بالإشارة إلى أن الجهاز سيقدم بالفعل الحجم الأكبر الذي طلبه المستخدمون.

 ميزات هاتف Redmi Turbo 6 Max

أوضحت DCS أيضًا أن معالج Dimensity 9600M من MediaTek بتقنية 3 نانومتر مخصص حاليًا لهاتف رائد متوسط ​​الحجم. يشير هذا إلى أن معالج Dimensity 9500s سيمثل خيارًا مختلفًا لهاتف Redmi عالي الأداء القادم، على الرغم من أن المواصفات الدقيقة للمعالج لم تُكشف بعد.
من المتوقع أن تضم سلسلة Redmi Turbo 6 هاتف Turbo 6 القياسي وهاتف Turbo 6 Max الأكثر قوة.  أشارت تقارير إلى أن هاتف Turbo 6 Max يخضع للاختبار ببطارية سعة 10000 مللي أمبير، بينما قد يتميز تصميمه الخلفي بكاميرا مزدوجة بتصميم بسيط. كما أشارت بعض التلميحات إلى أنه سيكون بتصميم أفقي للكاميرا.

 هاتف Redmi Turbo 6 Max


أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Turbo 6 Max قد يتميز بشاشة OLED مسطحة قياس 7 بوصات بدقة 2K، ومعالج Dimensity 9-series بتقنية 3 نانومتر، وإطار معدني متوسط، وحماية بمعيار IP68/IP69، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية. ومن المتوقع إطلاق الجهاز في يناير، على الرغم من أن شركة Redmi لم تؤكد خططها بعد.

شركة شاومي Xiaomi 18 Pro Max سلسلة Xiaomi 18 هواتف ريدمي توربو 6 هاتف Turbo 6 هاتف Turbo 6 Max

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