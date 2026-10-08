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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استغللن ترك الهاتف سهوا.. ضبط 3 سيدات في واقعة سرقة بالشرقية

المتهمات
المتهمات
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سيدة برفقة سيدتين أخريين بسرقة هاتف محمول من داخل إحدى المكتبات بمحافظة الشرقية.

كواليس الواقعة 

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدات الظاهرات في مقطع الفيديو، وهن 3 سيدات مقيمات بمحافظة الشرقية.

وبمواجهتهن، أقرت إحداهن بأنه بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، وأثناء تواجدهن داخل إحدى المكتبات بدائرة مركز شرطة الزقازيق، لاحظت ترك إحدى السيدات هاتفها المحمول سهواً داخل المكتبة، فقامت بالاستيلاء عليه، ثم غادرن المكان.

وأرشدت المتهمة عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم ضبطه، كما جرى استدعاء مالكة الهاتف، وهي مقيمة بدائرة المركز، وبسؤالها أيدت ما جاء في أقوال المتهمات واتهمتهن بسرقة هاتفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سرقة محل الشرقية هاتف محمول

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