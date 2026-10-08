إعادة الإنارة لطريق خط 12 بطوخ بعد عامين من سرقة الأسلاك والكشافات

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية أعمال إعادة الإنارة بطريق خط 12، بعد توقفها لأكثر من عامين نتيجة سرقة أسلاك وكشافات أعمدة الإنارة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بالاهتمام بأعمال صيانة الكهرباء ورفع كفاءة المرافق الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتابع المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، يرافقه حمادة دراج، رئيس الوحدة المحلية ببلتان، ورضا أحمد، سكرتير الوحدة، أعمال مد الأسلاك وتركيب كشافات الإنارة بأعمدة الطريق الممتد من نطاق الوحدة المحلية ببلتان وحتى مدخل مدينة بنها.



وأوضح رئيس مركز ومدينة طوخ أن المرحلة الأولى من الأعمال تتضمن مد وشد أسلاك الإنارة لمسافة نحو 2 كيلومتر، إلى جانب تركيب الكشافات بالأعمدة القائمة، بما يسهم في إعادة الإضاءة للطريق وتعزيز عوامل الأمان والسلامة للمواطنين، خاصة خلال فترات الليل.



وأكد وائل جمعة، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة المرافق والخدمات بمختلف المناطق التابعة للمركز، مع المتابعة الميدانية لمشروعات البنية الأساسية والتعامل مع احتياجات المواطنين، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.