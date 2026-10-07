أبل تطلق التحديث التجريبي الثالث لنظام "iOS 27.2" بميزات مذهلة

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية النسخة التجريبية الثالثة من تحديثها القادم لنظام التشغيل "iOS 27.2".

وجاءت هذه الخطوة السريعة لتمنح المبرمجين فرصة اختبار الميزات الجديدة قبل طرحها رسميًا لهواتف المستخدمين.

تطبيق صحي جديد وذكاء اصطناعي

وبحسب تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني، جاء التحديث بعد أسبوعين فقط من إطلاق النسخة السابقة.

ويحمل التحديث تغييرات ملحوظة، أبرزها تصميم جديد كليًا لتطبيق "الصحة" الخاص بهواتف آيفون.

فقد أضافت الشركة أقسامًا مبتكرة تسمى "الرؤى" و"العمر المديد"، لمساعدتك على قراءة وفهم تفاصيل جسمك وحالتك الصحية بطريقة أسهل.

ولم تتوقف الإضافات هنا، بل شملت تحسينات ضخمة للمساعد الصوتي "سيري".

فقد تم دعمه بتقنيات "الذكاء الاصطناعي"؛ وهي أنظمة إلكترونية متطورة تجعل الموبايل يفهم أوامرك ويتحدث معك بطلاقة كأنه إنسان حقيقي.

وسيتيح التحديث المنتظر للمساعد سيري التحدث بلغات جديدة إضافية لتسهيل الاستخدام اليومي.

كيفية الحصول على التحديث الجديد

وأوضح التقرير أن هذه النسخة التجريبية متاحة حاليًا للمطورين المعتمدين فقط.

و ببساطة النسخة التجريبية هي إصدار أولي يطرح لاكتشاف أي أخطاء أو أعطال في البرمجة قبل إرساله للجمهور العام.

ويمكن لهؤلاء المطورين تحميله بسهولة من خلال إعدادات الهاتف الأساسية.

كل ما عليهم فعله هو الدخول لقسم "تحديث البرامج"، ثم اختيار تفعيل تحميل نسخ المبرمجين.

وبالتزامن مع ذلك، طرحت الشركة أيضًا تحديثًا مشابهًا لأجهزة "آيباد" اللوحية (iPadOS 27.2).

موعد الوصول لهاتفك الشخصي

ومن المتوقع أن يصل هذا التحديث بشكله النهائي والمستقر لجميع المستخدمين العاديين خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأشار التقرير إلى أن إطلاق التحديث سيكون على الأرجح بعد طرح هاتف "آيفون ديو" الجديد.

و من المقرر أن هذا الهاتف المنتظر وصوله للأسواق رسميًا يوم 23 أكتوبر.

وبذلك تضمن أبل توافر لغات سيري الجديدة لتعمل بكفاءة بالتزامن مع إطلاق أحدث أجهزتها.