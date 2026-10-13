تحديث طال انتظاره.. أبل تطلق جهاز "تي في 4K" بميكروفون مدمج ومميزات ذكية

أعلنت شركة "أبل" رسميًا عن إطلاق الجيل الرابع من جهازها الشهير (Apple TV 4K)، والذي جاء بتحديثات مذهلة تجعل التحكم في التلفزيون أسهل من أي وقت مضى، باستخدام صوتك فقط دون الحاجة للبحث عن جهاز التحكم (الريموت).

ميكروفون يسمعك من بعيد

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني، فإن المفاجأة الكبرى في هذا الإصدار الجديد هي تزويده بثلاثة ميكروفونات قوية ومدمجة داخل الجهاز نفسه. وهذا يعني ببساطة أنك لن تضطر بعد الآن للضغط على أي زر للتحدث مع المساعد الصوتي "سيري" (Siri).

فبمجرد أن تقول "يا سيري"، سيسمعك الجهاز من أي مكان في الغرفة، حتى وإن كان التلفزيون يصدر صوتًا عاليًا، وذلك بفضل تقنية عزل الضوضاء المتطورة التي تفصل صوتك عن أي أصوات أخرى في الخلفية.

ذكاء اصطناعي يفهم طلباتك

وأوضح التقرير أن الجهاز الجديد يعتمد على معالج أسرع يعرف باسم (A19)، والذي يوفر سرعة استجابة مذهلة في تشغيل البرامج والألعاب.

ولكن الأهم من ذلك هو دمج الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل. حيث أصبح المساعد "سيري" أكثر ذكاءً وقدرة على فهم طلباتك المعقدة.

فعلى سبيل المثال، يمكنك سؤاله عن المسلسلات التي فازت بجوائز هذا العام، أو الاستفسار عن مكان تصوير المشهد الذي تشاهده حاليًا، ليقوم بالرد عليك فورًا بمعلومات دقيقة تظهر على شاشة التلفزيون دون أن تقطع متعة المشاهدة.

ريموت ذكي لا يضيع أبداً

ولم تنس الشركة تطوير جهاز التحكم عن بعد (الريموت). حيث أضافت ميزة انتظرها الكثيرون، وهي خاصية البحث الدقيق (Find My).

فإذا ضاع الريموت بين وسائد الأريكة أو في أي مكان بالمنزل، يمكنك الآن استخدام هاتفك الآيفون للعثور عليه بسهولة، أو حتى جعله يصدر صوتًا عاليًا لترشده، مما ينهي واحدة من أكثر المشاكل اليومية إزعاجًا.

ويدعم الجهاز الجديد شبكات الإنترنت فائقة السرعة "واي فاي 7"، ويأتي بمساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

السعر وموعد الطرح بالأسواق

وأشار التقرير إلى أن كل هذه المميزات المتطورة ستأتي بسعر أعلى من الأجيال السابقة، حيث سيباع الجهاز الجديد بسعر 299 دولارًا أمريكيًا.

وقد بدأت الشركة بالفعل في تلقي طلبات الحجز المسبق، ومن المقرر أن يصل الجهاز إلى أرفف المتاجر ويبدأ بيعه رسميًا يوم 13 نوفمبر القادم في العديد من دول العالم، ليقدم تجربة مشاهدة أسرع وأذكى وأكثر راحة للمستخدمين.