قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تستدعي السفير البريطاني بسبب اتهامات قاعدة فيرفورد وتهدد بإعادة النظر في العلاقات
السعودية.. سقوط شظايا اعتراض في منطقة سكنية بالظهران
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الرياض
السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين استهدفا الظهران ومنطقة حرض
طلع 120 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة
وجبة فرايد تشيكن تنقل أسرة كاملة للمستشفى بالفيوم.. أب يكشف تفاصيل إصابة طفليه وزوجته باشتباه تسمم غذائي
التحالف يكشف تفاصيل ضربات صنعاء: استهداف مصادر إمداد الصواريخ والمسيّرات
ترامب: واشنطن تواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.. وتحذر الصين وروسيا من دعم إيران
بعد إنذار بالإخلاء.. ضربات للتحالف بقيادة السعودية تستهدف منشأة نفطية في صنعاء
عمرو عبد الجليل يكشف لصدى البلد كواليس برنامج «توأم رمضان» مع شقيقه الشيخ أيمن| فيديو
الصين تؤكد دعمها لوقف شامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث طال انتظاره.. أبل تطلق جهاز "تي في 4K" بميكروفون مدمج ومميزات ذكية

أبل
أبل
احمد الشريف

أعلنت شركة "أبل" رسميًا عن إطلاق الجيل الرابع من جهازها الشهير  (Apple TV 4K)، والذي جاء بتحديثات مذهلة تجعل التحكم في التلفزيون أسهل من أي وقت مضى، باستخدام صوتك فقط دون الحاجة للبحث عن جهاز التحكم (الريموت).

ميكروفون يسمعك من بعيد

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني، فإن المفاجأة الكبرى في هذا الإصدار الجديد هي تزويده بثلاثة ميكروفونات قوية ومدمجة داخل الجهاز نفسه. وهذا يعني ببساطة أنك لن تضطر بعد الآن للضغط على أي زر للتحدث مع المساعد الصوتي "سيري" (Siri). 

فبمجرد أن تقول "يا سيري"، سيسمعك الجهاز من أي مكان في الغرفة، حتى وإن كان التلفزيون يصدر صوتًا عاليًا، وذلك بفضل تقنية عزل الضوضاء المتطورة التي تفصل صوتك عن أي أصوات أخرى في الخلفية.

ذكاء اصطناعي يفهم طلباتك

وأوضح التقرير أن الجهاز الجديد يعتمد على معالج أسرع يعرف باسم (A19)، والذي يوفر سرعة استجابة مذهلة في تشغيل البرامج والألعاب. 

ولكن الأهم من ذلك هو دمج الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل. حيث أصبح المساعد "سيري" أكثر ذكاءً وقدرة على فهم طلباتك المعقدة. 

فعلى سبيل المثال، يمكنك سؤاله عن المسلسلات التي فازت بجوائز هذا العام، أو الاستفسار عن مكان تصوير المشهد الذي تشاهده حاليًا، ليقوم بالرد عليك فورًا بمعلومات دقيقة تظهر على شاشة التلفزيون دون أن تقطع متعة المشاهدة.

ريموت ذكي لا يضيع أبداً

ولم تنس الشركة تطوير جهاز التحكم عن بعد (الريموت). حيث أضافت ميزة انتظرها الكثيرون، وهي خاصية البحث الدقيق (Find My). 

فإذا ضاع الريموت بين وسائد الأريكة أو في أي مكان بالمنزل، يمكنك الآن استخدام هاتفك الآيفون للعثور عليه بسهولة، أو حتى جعله يصدر صوتًا عاليًا لترشده، مما ينهي واحدة من أكثر المشاكل اليومية إزعاجًا. 

ويدعم الجهاز الجديد شبكات الإنترنت فائقة السرعة "واي فاي 7"، ويأتي بمساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

السعر وموعد الطرح بالأسواق

وأشار التقرير إلى أن كل هذه المميزات المتطورة ستأتي بسعر أعلى من الأجيال السابقة، حيث سيباع الجهاز الجديد بسعر 299 دولارًا أمريكيًا. 

وقد بدأت الشركة بالفعل في تلقي طلبات الحجز المسبق، ومن المقرر أن يصل الجهاز إلى أرفف المتاجر ويبدأ بيعه رسميًا يوم 13 نوفمبر القادم في العديد من دول العالم، ليقدم تجربة مشاهدة أسرع وأذكى وأكثر راحة للمستخدمين.

أبل Apple TV 4K Apple Apple TV ذكاء اصطناعي سيري Siri

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الدعاء

حكم الدعاء بـ «يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

هولندا

الشرطة الهولندية لـ «صدى البلد»: القبض على المواطن المصري أحمد ناصر تم بتهمة الاشتباه

الخطوط الجوية البريطانية

طوارئ في السماء.. طائرة بريطانية تطلق نداء استغاثة خلال رحلتها إلى البرتغال

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يفوز على الجونة بهدفين في الدوري

هاني حتحوت

هاني حتحوت يكشف تفاصيل استعدادات المنتخب لمواجهتي مالاوي وخطة اتحاد الكرة لإنهاء الأزمات

سبورتينغ لشبونة

سبورتينج لشبونة يهزم لانس بثنائية في دوري أبطال أوروبا بمشاركة سعود عبد الحميد

بالصور

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
سيارة مي عمر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من يملك حق الاعتراض على أصدقاء شريك حياته؟

المزيد