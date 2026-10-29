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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم جديد وشاشة PROLED XDR.. آبل تعيد شعار التفاحة المضيء إلى MacBook Pro

MacBook Pro
MacBook Pro
شيماء عبد المنعم

أعادت شركة آبل، إحدى أبرز اللمسات التصميمية التي ارتبطت بأجهزة MacBook على مدار سنوات، مع الكشف عن حاسوب MacBook Pro الجديد المزود بشاشة PROLED XDR، والذي يشهد عودة شعار التفاحة المضيء على الغطاء الخارجي، بعد غياب استمر لأكثر من عقد.

ويعد الشعار المضيء من العلامات المميزة لحواسيب ماك المحمولة، إذ منحها هوية بصرية مختلفة، وجعلها سهلة التمييز في المقاهي والمكاتب وبين أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأخرى.

شعار آبل المضيء يعود بعد سنوات من الغياب


بدأت آبل التخلي تدريجيا عن شعار التفاحة المضيء عام 2015، مع إطلاق حاسوب MacBook مقاس 12 بوصة، قبل أن يمتد التصميم الجديد إلى أجيال لاحقة من MacBook Pro وMacBook Air.

ومنذ ذلك الحين، اعتمدت الشركة شعارا غير مضيء على الغطاء الخارجي لأجهزتها المحمولة، لتظل هذه الميزة واحدة من أبرز التفاصيل التي افتقدها عدد من مستخدمي أجهزة ماك القديمة.

شعار التفاحة المضيء

لكن مع إطلاق MacBook Pro الجديد المزود بشاشة PROLED XDR، تعود هذه اللمسة التصميمية إلى الواجهة، في خطوة تحمل طابعا استثنائيا للمستخدمين الذين ارتبطوا بالتصميم الكلاسيكي لأجهزة أبل.

لمسة كلاسيكية ضمن جيل جديد من MacBook Pro


لا تقتصر أهمية عودة الشعار المضيء على الجانب الجمالي فحسب، بل ترتبط أيضا بالمكانة التي احتلها هذا التصميم في تاريخ حواسيب ماك، إذ أصبح جزءا من الهوية البصرية التي ميزت أجهزة الشركة لسنوات.

وقد استحضرت آبل هذه اللمسة في مقطع فيديو نشرته صباح الإعلان، في إشارة إلى إدراك الشركة لما يمثله الشعار المضيء لدى شريحة من مستخدميها القدامى.

وتفتح عودة الشعار الباب أمام احتمالات ظهوره في طرز أخرى مستقبلا، خصوصا مع إعادة تصميم أجيال جديدة من MacBook Air وMacBook Pro، وإن لم تعلن آبل حتى الآن عن خطط رسمية لتعميم هذه الميزة على بقية أجهزتها.

وبذلك، تجمع آبل في حاسوبها الجديد بين تطوير أجهزتها المحمولة واستعادة إحدى العلامات التصميمية التي ساهمت في ترسيخ هوية MacBook على مدار سنوات.

شعار MacBook Pro آبل MacBook Pro الجديد شعار التفاحة المضيء حواسيب ماك شعار آبل المضيء

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