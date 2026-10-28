قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل بإمكان حكومة نتنياهو المؤقتة شن حرب على إيران؟
الرئيس السيسي: نتطلع للتعاون مع روسيا في استخراج اليورانيوم والمعادن النادرة
موسكو تستبعد أوروبا من مفاوضات أوكرانيا المرتقبة
الرئيس السيسي: نتطلع للتعاون مع روسيا في مجال المحطات النووية الصغيرة والعائمة
الرئيس السيسي: نعمل على تعزيز التعاون مع روسيا في المجالات التجارية والاقتصادية
سوريا تستدعي السفير الأردني وتسلمه مذكرة احتجاج على قصف درعا
الرئيس السيسي: مشروع محطة الضبعة النووية يمثل قمة التعاون بين مصر وروسيا
بوتين: التبادل التجاري بين مصر وروسيا يتجاوز 10 مليارات دولار.. واحتفالية كبرى بالوحدة النووية الثانية في الضبعة
الرئيس السيسي يشارك في حفل استقبال القادة المشاركين بالقمة الروسية الأفريقية الثالثة
الرئيس السيسي يصل الكرملين لعقد قمة مصرية روسية والمشاركة في قمة روسيا وأفريقيا الثالثة
سيرجي لافروف: مصر شريك مهم لروسيا في قضايا الأمن ومواجهة التهديدات الإقليمية
حزب نتنياهو يتهم قوائم عربية بـ سرقة الانتخابات ويهدد بتقديم مئات الأدلة للشرطة والشاباك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طريقة حجز iMac وMacBook Pro الجديدين من آبل.. الأسعار وموعد التوفر

MacBook Pro
MacBook Pro
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل عن إطلاق جهاز iMac جديد وحاسوب MacBook Pro بقياس 14 بوصة، يعمل كلاهما بشريحة M6 الأساسية الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز أداء أجهزتها وتحسين قدراتها في معالجة المهام المختلفة. 

ومن المقرر فتح باب الطلب المسبق على الجهازين يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على أن تبدأ آبل عمليات التسليم وتوافر الأجهزة في المتاجر يوم الجمعة 6 نوفمبر المقبل.

ووفقا للمعلومات المعلنة، ستتاح إمكانية الطلب المسبق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة آبل وتطبيق Apple Store، وسط توقعات بتزايد صعوبة الحصول على بعض التكوينات الأساسية مع إطلاق المنتجات الجديدة.

MacBook Pro الجديد: أداء أسرع وعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة
 

أطلقت آبل إصدارا جديدا من حاسوب MacBook Pro بقياس 14 بوصة، مزودا بشريحة M6، مع عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة، بحسب المعلومات الواردة في الإعلان.

ويبدأ سعر الجهاز من 1999 دولارا، مقابل ذاكرة موحدة بسعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت. ويتوافر الحاسوب بلونين هما الأسود الفضائي والفضي.

حاسوب MacBook Pro

iMac الجديد: خيارات متعددة للأداء والألوان


حصل جهاز iMac المكتبي على تحديث جديد يعتمد على شريحة M6، مع تحسينات في أداء الذكاء الاصطناعي ودعم تقنية Wi-Fi 7، إلى جانب مجموعة متنوعة من الألوان.

ويبدأ سعر الإصدار الأساسي من 1499 دولارا، ويضم معالجا مركزيا بعشرة أنوية ومعالجا رسوميا بعشرة أنوية، ويمكن للمستخدمين دفع 200 دولار إضافية للحصول على إصدار مزود بـ12 نواة للمعالجة المركزية و12 نواة للمعالجة الرسومية، بما يوفر قدرات أكبر في التعامل مع أعباء العمل المكثفة.

لكن الاختيار بين الإصدارين لا يقتصر على الأداء، إذ يتيح الطراز الأعلى تجهيزا منفذ اتصال إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت، إلى جانب أربعة منافذ Thunderbolt 4، بينما يضم الإصدار الأساسي منفذي Thunderbolt 4 فقط.

وعلى صعيد التصميم، يتوافر iMac الجديد بسبعة ألوان هي الأخضر والأصفر والبرتقالي والوردي والبنفسجي والأزرق والفضي.

iMac الجديد

موعد الطلب المسبق وبدء التوافر
 

أتاحت آبل مجموعة من الخيارات التي تساعد المشترين على خفض تكلفة الحصول على الأجهزة الجديدة، سواء عبر استبدال أجهزتهم القديمة أو الاستفادة من برامج التمويل والأسعار التعليمية.

وستبدأ الطلبات المسبقة على الجهازين اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، عبر موقع آبل وتطبيق Apple Store، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم وتوافر الأجهزة في المتاجر يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.

سعر MacBook Pro 2026 كيفية حجز iMac الجديد أسعار أجهزة آبل الجديدة حواسيب آبل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

الشاي

اشربوا 6 في اليوم.. جمال شعبان يكشف فوائد الشاي للقلب

ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء

هجوم على أكبر مصفاة بالسعودية يشعل أسعار النفط.. برنت يتجاوز الـ115 دولارا

امام عاشور

حقيقة أزمة إمام عاشور مع الأهلي.. ماذا حدث في ملف الإصابة والعروض؟

ترشيحاتنا

توقيع الكشف الطبي على المرضى

ضمّت 14 تخصصًا.. جامعة المنيا تطلق قافلة تنموية بقرية السنارية

جهود متنوعة

ترخيص 10 سيارات ميكروباص جديدة على خطوط نصر النوبة والمنصورية بغرب النيل بدراو

جهود متنوعة

حركة تنقلات محدودة داخل الوحدات المحلية بأسوان

بالصور

بفستان جرئ.. ياسمين عز تحصد جائزة أفضل مذيعة لعام 2026

ياسمين عز تحصد جائزة أفضل مذيعة ٢٠٢٦
ياسمين عز تحصد جائزة أفضل مذيعة ٢٠٢٦
ياسمين عز تحصد جائزة أفضل مذيعة ٢٠٢٦

نور الزاهد تجمع بين الجرأة والاناقة في إطلالة جديدة

نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها
نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها
نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد