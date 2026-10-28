طريقة حجز iMac وMacBook Pro الجديدين من آبل.. الأسعار وموعد التوفر

أعلنت شركة آبل عن إطلاق جهاز iMac جديد وحاسوب MacBook Pro بقياس 14 بوصة، يعمل كلاهما بشريحة M6 الأساسية الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز أداء أجهزتها وتحسين قدراتها في معالجة المهام المختلفة.

ومن المقرر فتح باب الطلب المسبق على الجهازين يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على أن تبدأ آبل عمليات التسليم وتوافر الأجهزة في المتاجر يوم الجمعة 6 نوفمبر المقبل.

ووفقا للمعلومات المعلنة، ستتاح إمكانية الطلب المسبق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة آبل وتطبيق Apple Store، وسط توقعات بتزايد صعوبة الحصول على بعض التكوينات الأساسية مع إطلاق المنتجات الجديدة.

MacBook Pro الجديد: أداء أسرع وعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة



أطلقت آبل إصدارا جديدا من حاسوب MacBook Pro بقياس 14 بوصة، مزودا بشريحة M6، مع عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة، بحسب المعلومات الواردة في الإعلان.

ويبدأ سعر الجهاز من 1999 دولارا، مقابل ذاكرة موحدة بسعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت. ويتوافر الحاسوب بلونين هما الأسود الفضائي والفضي.

حاسوب MacBook Pro

iMac الجديد: خيارات متعددة للأداء والألوان



حصل جهاز iMac المكتبي على تحديث جديد يعتمد على شريحة M6، مع تحسينات في أداء الذكاء الاصطناعي ودعم تقنية Wi-Fi 7، إلى جانب مجموعة متنوعة من الألوان.

ويبدأ سعر الإصدار الأساسي من 1499 دولارا، ويضم معالجا مركزيا بعشرة أنوية ومعالجا رسوميا بعشرة أنوية، ويمكن للمستخدمين دفع 200 دولار إضافية للحصول على إصدار مزود بـ12 نواة للمعالجة المركزية و12 نواة للمعالجة الرسومية، بما يوفر قدرات أكبر في التعامل مع أعباء العمل المكثفة.

لكن الاختيار بين الإصدارين لا يقتصر على الأداء، إذ يتيح الطراز الأعلى تجهيزا منفذ اتصال إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت، إلى جانب أربعة منافذ Thunderbolt 4، بينما يضم الإصدار الأساسي منفذي Thunderbolt 4 فقط.

وعلى صعيد التصميم، يتوافر iMac الجديد بسبعة ألوان هي الأخضر والأصفر والبرتقالي والوردي والبنفسجي والأزرق والفضي.

iMac الجديد

موعد الطلب المسبق وبدء التوافر



أتاحت آبل مجموعة من الخيارات التي تساعد المشترين على خفض تكلفة الحصول على الأجهزة الجديدة، سواء عبر استبدال أجهزتهم القديمة أو الاستفادة من برامج التمويل والأسعار التعليمية.

وستبدأ الطلبات المسبقة على الجهازين اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، عبر موقع آبل وتطبيق Apple Store، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم وتوافر الأجهزة في المتاجر يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.