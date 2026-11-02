تأجيل نظر استئناف المتهمة بقتل "عروس بورسعيد" على حكم المؤبد إلى اليوم الأول من دور يناير المقبل

قررت محكمة جنايات مستأنف بورسعيد تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهمة دعاء ناصر محمود مهران على الحكم الصادر بحقها بالسجن المؤبد، في قضية مقتل الفتاة فاطمة ياسر خليل المعرفة إعلامياً بـ "عروس بورسعيد"، إلى اليوم الأول من دور انعقاد شهر يناير المقبل.



وصول وسط إجراءات أمنية واستكمال أوراق الدفاع



وكانت المحكوم عليها قد وصلت إلى مقر المحكمة صباح اليوم مرتدية ملابس السجن البيضاء وسط حراسة أمنية مشددة لنظر أولى جلسات الاستئناف.



تفاصيل حكم أول درجة

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت بمعاقبة المتهمة زوجة شقيق خطيب المجني عليها بالسجن المؤبد، بعد ثبوت إدانتها بإنهاء حياة المجني عليها عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد داخل منزل أسرة خطيبها جنوب بورسعيد، إثر مشادة وخلافات بينهما.