قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الأعلى للإعلام": تحويل بدل التكنولوجيا عن شهر نوفمبر كاملًا للصحف الخاصة والحزبية إلى نقابة الصحفيين اليوم
مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي
الخارجية الروسية: مؤشرات تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران تثير قلق موسكو
السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خادشة لها في سوهاج
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية.. صور
مصادر لـ"صدى البلد": قرار مرتقب من البدوي بتعيين بهاء أبو شقة رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد
رفع الجلسة العامة للنواب إلى الغد بعد إقرار تعديلات قانون صندوق الشهداء
كييف: منظومة الإنذار من الغارات الجوية تتعرض للاختراق وإطلاق تحذيرات نووية كاذبة
اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء
الوزراء: إدراج أسهم لبنك القاهرة بـ 36.3 مليار جنيه للتداول في البورصة
تعزيز التعاون المائي والتنسيق المشترك بشأن مياه النيل بين مصر والسودان
بخط اليد.. ماذا كتب رئيس الوزراء لمركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بورسعيد يتابع اللمسات النهائية لتطوير ساحة النصر وأعمال المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش

ساحة النصر تقترب من الظهور في ثوبها الجديد.. الانتهاء من الزراعات وطرق البازلت والباركينج،
ساحة النصر تقترب من الظهور في ثوبها الجديد.. الانتهاء من الزراعات وطرق البازلت والباركينج،
محمد الغزاوى

تفقد الدكتورعمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بنطاق حي المناخ، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة النصر، إلى جانب متابعة أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواءإبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بشأن مواصلة تطوير الميادين الرئيسية والواجهات السياحية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة

بحضور المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والدكتور محمد الغندور مستشار المحافظة للمشروعات، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

ساحة النصر تقترب من الظهور في ثوبها الجديد.. الانتهاء من الزراعات وطرق البازلت والباركينج

واستهل نائب المحافظ جولته بمتابعة اللمسات النهائية لأعمال تطوير ساحة النصر، والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال تمهيدا لافتتاحها، حيث شهدت الساحة تقدم ملحوظ وتم الانتهاء من أعمال الزراعات وطرق البازلت، وإنشاء الباركينج بالكامل، بما يسهم في تنظيم حركة انتظار السيارات بالمنطقة.

كما تم الانتهاء من تركيب الرخام بمنطقة التمثال وجاري تنفيذ أعمال رفع التمثال بالساحة، بالتوازي مع استكمال أعمال التشطيبات والتنسيق الحضاري والتجهيزات النهائية والتي تشمل مناطق المشاة والإضاءة العامة وأعمال البازلت والإنترلوك ومواقف انتظار السيارات.

وتتضمن خطة تطوير الساحة تنفيذ أعمال البنية التحتية للمسطحات، وتركيب قاعدة التمثال، إلى جانب أعمال الزراعات والتنسيق الحضاري، فضلًا عن تخصيص أفراد للأمن وإدارة للحدائق بما يضمن الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال واستدامة النظافة والرعاية والصيانة عقب الافتتاح.

كما تابع نائب المحافظ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش بورسعيد، بالمسافة الممتدة من أمام مجمع المطاعم وحتى نادي المحافظة، بطول 3 كيلومترات، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال نحو 60%.

وشملت الأعمال الانتهاء من إزالة جميع الأرصفة والأرضيات القديمة المستهدفة ضمن نطاق المشروع، إلى جانب تمهيد وتجهيز المنطقة، وبدء تنفيذ المعالجات الفنية للأرضيات الرخامية لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها.

وأكد نائب المحافظ مواصلة العمل وتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال المتبقية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ والتشطيبات، وتحقيق التكامل بين مختلف عناصر التطوير، بما يليق بالمكانة السياحية والحضارية لمحافظة بورسعيد.

ويأتي تطوير ساحة النصر وكورنيش بورسعيد ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالميادين الرئيسية والواجهات السياحية والمناطق الحيوية، وتحسين الصورة البصرية والبيئة العمرانية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والزائرين.

بورسعيد نائب محافظ بورسعيد كورنيش بورسعيد شاطئ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

تنس الطاولة

حركة تهويش.. مدرب منتخب تنس الطاولة المشطوب يكشف كواليس واقعة زينة فاروق

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

الزمالك

كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ووادي دجلة في كأس عاصمة مصر

الكرة الطائرة

مواجهات الجولة الثانية في دوري مرتبط سيدات الكرة الطائرة

أسمير بيجوفيتش

في مثل هذا اليوم.. حارس ستوك سيتي يسجل أغرب أهداف الدوري الإنجليزي

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد