نائب محافظ بورسعيد يتابع اللمسات النهائية لتطوير ساحة النصر وأعمال المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش

تفقد الدكتورعمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بنطاق حي المناخ، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة النصر، إلى جانب متابعة أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواءإبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بشأن مواصلة تطوير الميادين الرئيسية والواجهات السياحية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة

بحضور المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والدكتور محمد الغندور مستشار المحافظة للمشروعات، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

ساحة النصر تقترب من الظهور في ثوبها الجديد.. الانتهاء من الزراعات وطرق البازلت والباركينج

واستهل نائب المحافظ جولته بمتابعة اللمسات النهائية لأعمال تطوير ساحة النصر، والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال تمهيدا لافتتاحها، حيث شهدت الساحة تقدم ملحوظ وتم الانتهاء من أعمال الزراعات وطرق البازلت، وإنشاء الباركينج بالكامل، بما يسهم في تنظيم حركة انتظار السيارات بالمنطقة.

كما تم الانتهاء من تركيب الرخام بمنطقة التمثال وجاري تنفيذ أعمال رفع التمثال بالساحة، بالتوازي مع استكمال أعمال التشطيبات والتنسيق الحضاري والتجهيزات النهائية والتي تشمل مناطق المشاة والإضاءة العامة وأعمال البازلت والإنترلوك ومواقف انتظار السيارات.

وتتضمن خطة تطوير الساحة تنفيذ أعمال البنية التحتية للمسطحات، وتركيب قاعدة التمثال، إلى جانب أعمال الزراعات والتنسيق الحضاري، فضلًا عن تخصيص أفراد للأمن وإدارة للحدائق بما يضمن الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال واستدامة النظافة والرعاية والصيانة عقب الافتتاح.

كما تابع نائب المحافظ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش بورسعيد، بالمسافة الممتدة من أمام مجمع المطاعم وحتى نادي المحافظة، بطول 3 كيلومترات، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال نحو 60%.

وشملت الأعمال الانتهاء من إزالة جميع الأرصفة والأرضيات القديمة المستهدفة ضمن نطاق المشروع، إلى جانب تمهيد وتجهيز المنطقة، وبدء تنفيذ المعالجات الفنية للأرضيات الرخامية لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها.

وأكد نائب المحافظ مواصلة العمل وتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال المتبقية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ والتشطيبات، وتحقيق التكامل بين مختلف عناصر التطوير، بما يليق بالمكانة السياحية والحضارية لمحافظة بورسعيد.

ويأتي تطوير ساحة النصر وكورنيش بورسعيد ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالميادين الرئيسية والواجهات السياحية والمناطق الحيوية، وتحسين الصورة البصرية والبيئة العمرانية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والزائرين.