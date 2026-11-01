المنطقة الرابعة بمناخ بورسعيد تستعد للظهور في ثوب حضاري جديد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الرابعة بحي المناخ، لمتابعة مستجدات التنفيذ والوقوف على معدلات العمل بمختلف مكونات المشروع، والتأكد من تنفيذ أعمال التطوير وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين البيئة العمرانية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة للمواطنين

جاء ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية بالمنطقة الرابعة بحي المناخ

تفقد أعمال التطوير الشاملة بالمرحلة الثانية والتي تستهدف 20 عمارة سكنية موزعة على 10 بلوكات بالمنطقة الرابعة، والتي تتضمن تنفيذ حزمة متكاملة من أعمال رفع الكفاءة والتجميل، تشمل طلاء وترميم واجهات العمارات السكنية، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، إلى جانب زيادة عناصر التجميل والتوسع في المسطحات الخضراء، ورصف الشوارع الداخلية الواقعة بين العمارات، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة منظومة الإضاءة، بما يسهم في توفير بيئة سكنية أكثر تنظيمًا وتحسين المظهر العام للمنطقة، هذا مع قرب الانتهاء من إنشاء الباركينج والحديقة لخدمة أهالي المنطقة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددٱ من أهالي المنطقة، حيث استمع الي آرائهم في التطوير، و مشكلاتهم و مطالبهم عن قرب، موجها بسرعة دراستها و بحثها من جانب الجهات المختصة، فيما أعرب الاهالي عن خالص تقديرهم وشكرهم لمحافظ بورسعيد على جهوده الكبيرة في إعادة الوجه الحضاري للمنطقة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف معدلات العمل ومضاعفة الجهود المبذولة بمختلف مراحل المشروع، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت، مؤكدًا أهمية إنجاز المشروع بصورة متكاملة تحقق المستهدف منه، وتُحدث تغييرًا ملموسًا في مستوى الخدمات والمظهر الحضاري للمنطقة، في إطار خطة المحافظة المستمرة لتطوير المناطق السكنية والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.