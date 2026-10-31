اليونان ضيف شرف الدورة الثانية لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي

أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، اختيار دولة اليونان ضيف شرف لدورته الثانية، التي تُقام تحت شعار «سينما تُحيي الأمل»، خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، وتحمل اسم الفنان الكبير صلاح ذو الفقار، احتفاءً بمئوية ميلاده، في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع مدينة بورسعيد باليونان.

ويأتي اختيار اليونان ضيف شرف للدورة الثانية تقديرًا للروابط التاريخية والإنسانية التي جمعت الشعبين المصري واليوناني، لا سيما الحضور اليوناني الذي شكّل جزءًا من النسيج الاجتماعي والثقافي لمدينة بورسعيد، وأسهم في إثراء هويتها المتنوعة، باعتبارها واحدة من المدن المصرية التي احتضنت ثقافات وجاليات متعددة عبر تاريخها.

وفي هذا الإطار، يخصص المهرجان برنامجًا سينمائيًا للاحتفاء بالسينما اليونانية، يتضمن عرض مجموعة من الأفلام والتجارب السينمائية التي تعكس تنوعها الفني وخصوصيتها الإبداعية، بما يتيح للجمهور المصري فرصة التعرف على جوانب مختلفة من الإنتاج السينمائي اليوناني، واستكشاف رؤاه وأساليبه الفنية.

كما يسعى المهرجان من خلال هذه الاستضافة إلى فتح آفاق جديدة للحوار والتبادل الثقافي بين صُنّاع السينما في مصر واليونان، وتعزيز فرص التواصل الفني والإبداعي، بما يعكس الدور الذي تلعبه السينما في التقريب بين الشعوب والثقافات.

وتحمل الدورة الثانية من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي اسم «دورة الفنان صلاح ذو الفقار»، احتفاءً بمئوية ميلاد الفنان والمنتج السينمائي الكبير، وتكريمًا لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته البارزة في تاريخ السينما المصرية.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026 بمدينة بورسعيد، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبمشاركة مجموعة من السينمائيين وصُنّاع الأفلام، في إطار سعي المهرجان إلى ترسيخ مكانته كمنصة للتواصل السينمائي والثقافي على المستويين العربي والدولي.