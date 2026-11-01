قبل الزواج.. بورسعيد تطلق حملة لتأهيل الشباب وبناء أسرة مستقرة

نفذ فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة بورسعيد، برئاسة هالة حنيـدق، عددًا من الأنشطة التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع الجهات التعليمية والصحية والدينية والتنموية، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الوعي المجتمعي والاستثمار في بناء الإنسان.

جاء ذلك برعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان

ندوات مدرسية ودورة تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والصحية

وشملت الأنشطة تنفيذ ندوتين توعويتين بمدرستي الغرفة التجارية الثانوية بنات وزينب الكفراوي الثانوية التجارية بنات، ضمن مبادرتي «أخلاقنا مستقبل وطننا» و«عشان ولادنا»، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وإدارات التنمية المستدامة.

وتناولت الندوة الأولى، التي شارك فيها المعهد الفني الصحي ببورسعيد، دور المجلس القومي للسكان في رفع الوعي الديني والأخلاقي والارتقاء بالخصائص السكانية، وأهمية المؤسسات التعليمية في الوصول إلى الطلاب وأسرهم ونشر الثقافة السكانية والصحية. كما ناقشت الدكتورة مروة عوض أهمية الأخلاق والقيم لدى الفتاة، وحسن اختيار الصديقات، والنظافة الشخصية والتغذية الصحية والثقة بالنفس واحترام الآخرين، مع التوعية بمخاطر التنمر والعنف والسلوكيات الخاطئة.

أما الندوة الثانية، التي نُفذت بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، فتناولت التحديات التي تواجه الشباب، ومخاطر الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية تنمية المهارات ومواكبة متطلبات سوق العمل، إلى جانب التعريف بدور المجلس القومي للسكان في رفع الوعي والارتقاء بالخصائص السكانية. وشهدت الندوتان تفاعلًا من الطالبات، وفتح باب المناقشة والإجابة عن استفساراتهن.

وفي سياق متصل، نفذ فرع المجلس دورة تدريبية لمدة يومين، يومي 27 و28 أكتوبر 2026، ضمن حملة «علشان ولادنا» لتأهيل المقبلين على الزواج، بهدف تعزيز الوعي بأسس الاختيار الأمثل لشريك الحياة وبناء أسرة مستقرة وسوية، من الجوانب الدينية والاجتماعية والطبية والتنموية، وذلك بمشاركة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ومنطقة وعظ بورسعيد، والمعهد الفني الصحي، ومؤسسة أثر مصر للتنمية المستدامة.

وتناولت الدورة عددًا من المحاور، حيث استعرضت الأستاذة / هالة حنيـدق دور المجلس القومي للسكان وأبرز التحديات المرتبطة بالخصائص السكانية في بورسعيد، ومنها ارتفاع معدلات الطلاق والولادات القيصرية.

وتحدث الدكتور عبد العزيز حسين، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، عن أسس الاختيار الأمثل لشريك الحياة وبناء أسرة قائمة على المودة والاستقرار، فيما تناول فضيلة الشيخ صبحي زايد، مدير عام منطقة وعظ بورسعيد، ضوابط اختيار الزوج والزوجة من المنظور الديني وأهمية الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها.

وخلال اليوم الثاني، تناولت الدكتورة مروة عوض، مدرس بالمعهد الفني الصحي، المبادرات الرئاسية لصحة المرأة، وأهمية فحوصات ما قبل الزواج وغرف المشورة الأسرية ومبادرة «الألف يوم الذهبية»، إلى جانب التوعية بأهمية الولادة الطبيعية وتجنب القيصرية غير المبررة. كما استعرضت الدكتورة مروة الأدهم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أثر مصر للتنمية المستدامة، مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، ودور المجالس القومية المتخصصة والمشاركة المجتمعية والعمل التطوعي في دعم التنمية وتعزيز الانتماء لدى الشباب.

حيث أكدت الأنشطة أهمية تكامل جهود المجلس القومي للسكان مع المؤسسات التعليمية والصحية والدينية والتنموية، وتوظيف الأنشطة التثقيفية في تصحيح المفاهيم وتغيير السلوك وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحويل التوعية إلى جهود مستدامة لبناء الوعي ودعم الأسرة وصناعة المستقبل.