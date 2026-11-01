ضواحي بورسعيد على خريطة التطوير الشامل .. والمحافظ يتابع رفع كفاءة 246 عمارة سكنية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سير العمل بمشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمنطقتي شباب الخريجين والصفا بحي الضواحي، بإجمالي 246 عمارة سكنية، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال بمختلف القطاعات، في إطار جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والمرافق وتحسين البيئة العمرانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي

من الطرق الترابية إلى شبكة طرق متكاملة .. تطوير 7.3 كم من الطرق بمنطقة الصفا ورفع كفاءة المداخل

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمهندسة إحسان برمة مدير مديرية الطرق والنقل، والأستاذ محمد الشناوي رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون سير العمل بمشروع تطوير منطقة شباب الخريجين، التي تضم 126 عمارة سكنية، واطلع على مستجدات تنفيذ الأعمال التي تستهدف إحداث تطوير شامل بالمنطقة، خاصة المداخل والطرق الترابية التي كانت تمثل تحديًا أمام حركة المواطنين، وتشمل الأعمال تنفيذ طبقات الأساس ورفع كفاءة الطرق الرئيسية، إلى جانب رصف الشوارع الرئيسية بالطبقة الأسفلتية، وتنفيذ بالوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار والتوسعات اللازمة، وأعمال البردورات وأرصفة الإنترلوك، فضلًا عن تنفيذ منظومة متكاملة للإنارة العامة، مع الحفاظ على مناطق اللاندسكيب والمساحات الخضراء القائمة والعمل على تطويرها

كما تابع محافظ بورسعيد انتظام سير العمل بمشروع تطوير منطقة الصفا، التي تضم 120 عمارة سكنية، حيث تتضمن خطة التطوير رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير ورصف شبكة الطرق الداخلية بطول 7.3 كيلومتر، وبعرض يتراوح من 10 إلى 15 مترًا، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين والسيارات وتيسير الانتقال داخل المنطقة، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة الإنارة وتنفيذ أعمال متكاملة لتحسين المظهر العام والارتقاء بالمساحات الخضراء، بما يحقق التكامل بين تطوير الطرق والمرافق والتنسيق الحضاري.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على سرعة دفع معدلات التنفيذ وتكثيف الأعمال بمختلف قطاعات التطوير، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والبرنامج الزمني المحدد، موجهًا بضرورة رفع كفاءة الطرق الرئيسية والمداخل وتحقيق التكامل بين جميع عناصر التطوير، ومتابعة التنفيذ ميدانيًا بصورة مستمرة لضمان إنجاز المشروعات على الوجه الأمثل.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات التطوير بالتوازي في مختلف أحياء المحافظة، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى أكبر عدد من المناطق السكنية