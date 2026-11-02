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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل ماركت في بورسعيد خلال حملة للتموين وسلامة الغذاء| صور

دواجن ولانشون ومخبوزات ومقرمشات ضمن المضبوطات.. واتخاذ الإجراءات
دواجن ولانشون ومخبوزات ومقرمشات ضمن المضبوطات.. واتخاذ الإجراءات
محمد الغزاوى

تواصل مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتصدي للمخالفات التي تمس سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

دواجن ولانشون ومخبوزات ومقرمشات ضمن المضبوطات

أسفرت حملة رقابية مشتركة بنطاق حي المناخ عن ضبط مجموعة متنوعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد الماركتات، شملت دواجن ولانشون وكرواسون ومقرمشات وجلاش، إلى جانب أصناف أخرى من المواد الغذائية.

تم رصد المنتجات المخالفة خلال أعمال التفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لتداول وعرض السلع الغذائية.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المواطنين، مشددة على أن عرض أو تداول المنتجات منتهية الصلاحية يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، وأن الرقابة مستمرة دون تهاون.

وناشدت المديرية المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تضر بسلامة الغذاء، من خلال جهاز حماية المستهلك على الرقم 19588، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو عبر الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.

بورسعيد محافظة بورسعيد التموين والتجارة الداخلية سلامة الغذاء

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