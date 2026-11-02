بالملابس البيضاء.. المتهمة بقـ.تل عروس بورسعيد تصل المحكمة لنظر استئنافها على المؤبد

وصلت المتهمة دعاء ناصر محمود مهران، المحكوم عليها بالسجن المؤبد في قضية مقتل عروس بورسعيد فاطمة ياسر خليل إبراهيم إسماعيل، إلى محكمة جنايات مستأنف بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، مرتدية الملابس البيضاء، وذلك لنظر جلسة استئنافها على الحكم الصادر بحقها بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامها بقتل المجني عليها.



الحكم بالمؤبد

وشهد محيط المحكمة حالة من الترقب تزامنًا مع وصول المتهمة، وسط انتظار لما ستسفر عنه جلسة الاستئناف، خاصة بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بمعاقبتها بالسجن المؤبد، عقب ثبوت ارتكابها جريمة قتل المجني عليها عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى مقتل فاطمة ياسر خليل إبراهيم إسماعيل، المعروفة إعلاميًا باسم عروس بورسعيد، داخل منزل أسرة خطيبها، حيث كشفت التحقيقات عن تورط دعاء ناصر محمود مهران، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، في ارتكاب الواقعة، بعدما اعتدت عليها ولفت غطاء رأس حول رقبتها، ما أدى إلى وفاتها.

محكمة جنايات بورسعيد

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمة جريمة قتل المجني عليها عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، وقضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.

وتأتي جلسة اليوم في ظل تمسك أسرة عروس بورسعيد بحق ابنتهم، وترقبهم لما ستنتهي إليه محكمة الاستئناف بشأن الحكم