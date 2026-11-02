قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالقليوبية وبني سويف.. مصرع 5 عناصر خطرة وضبط 4 أطنان مخدرات
الجامع الأزهر يفتح باب التسجيل لتحفيظ القرآن الكريم عن بُعد لـ5000 دارس
منشقون يسلمون أنفسهم للفرقة الرابعة.. شكوى سودانية ضد إثيوبيا بمجلس الأمن
بينهم مصطفى شردي.. مصادر تكشف لصدى البلد أبرز المعينين في الهيئة العليا لـ الوفد
مد خدمة معلمي الأزهر 3 سنوات بعد سن المعاش.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد إحالته للجان المختصة
انقلاب ميكروباص وإصابة 9 عمال بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
رئيس النواب يحيل 63 حسابًا ختاميًا ومشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 2-11-2026
الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
براتب سنوي 48 ألف دولار| السفارة الأمريكية تعلن عن فرصة عمل.. الشروط
رئيس الوزراء يفتتح مركز الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة الأوقاف بمنطقة طرة
انطلاق الجلسة العامة للنواب لبحث 6 طلبات مناقشة عامة وتعديل قانون صندوق تكريم الشهداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالملابس البيضاء.. المتهمة بقـ.تل عروس بورسعيد تصل المحكمة لنظر استئنافها على المؤبد

المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد
المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد
محمد الغزاوى

وصلت المتهمة دعاء ناصر محمود مهران، المحكوم عليها بالسجن المؤبد في قضية مقتل عروس بورسعيد فاطمة ياسر خليل إبراهيم إسماعيل، إلى محكمة جنايات مستأنف بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، مرتدية الملابس البيضاء، وذلك لنظر جلسة استئنافها على الحكم الصادر بحقها بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامها بقتل المجني عليها.


الحكم بالمؤبد

وشهد محيط المحكمة حالة من الترقب تزامنًا مع وصول المتهمة، وسط انتظار لما ستسفر عنه جلسة الاستئناف، خاصة بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بمعاقبتها بالسجن المؤبد، عقب ثبوت ارتكابها جريمة قتل المجني عليها عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى مقتل فاطمة ياسر خليل إبراهيم إسماعيل، المعروفة إعلاميًا باسم عروس بورسعيد، داخل منزل أسرة خطيبها، حيث كشفت التحقيقات عن تورط دعاء ناصر محمود مهران، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، في ارتكاب الواقعة، بعدما اعتدت عليها ولفت غطاء رأس حول رقبتها، ما أدى إلى وفاتها.

محكمة جنايات بورسعيد

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمة جريمة قتل المجني عليها عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، وقضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.

وتأتي جلسة اليوم في ظل تمسك أسرة عروس بورسعيد بحق ابنتهم، وترقبهم لما ستنتهي إليه محكمة الاستئناف بشأن الحكم 

بورسعيد عروس بورسعيد جنايات بورسعيد اخبار بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر.. غياب ثلاثي حراسة المرمى

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

المتهم

سقوط نصاب انتحل صفة موظف للنصب على عملاء البنوك

أرشيفية

خلاف على ترميم حوائط شقة الزوجية.. ربة منزل تشعل النيران في جسدها بحلوان

باسبور

الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد