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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز طبي عالمي جديد.. مستشفى السلام بورسعيد تحصد التصنيف الماسي

إنجاز طبي دولي جديد.. مستشفى السلام بورسعيد تحصد "التصنيف الماسي" من برنامج “ ESO WSO Angels” العالمى
إنجاز طبي دولي جديد.. مستشفى السلام بورسعيد تحصد "التصنيف الماسي" من برنامج “ ESO WSO Angels” العالمى
محمد الغزاوى

حققت مستشفى السلام بورسعيد إنجازاً عالمياً جديداً يضاف إلى سجل القطاع الصحي المصري، بحصولها على التصنيف الماسي (Diamond Status) من برنامج "ESO WSO Angels" العالمي لرعاية السكتة الدماغية عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٦.

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد السبكى ، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وبإشراف الدكتور اسماعيل الحفناوى ، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد

إنجاز طبي دولي جديد.. مستشفى السلام بورسعيد تحصد "التصنيف الماسي" من برنامج  “ ESO WSO Angels” العالمى

يأتي هذا التتويج الدولي الرفيع نتيجة كفاءة تطبيق "كود السكتة الدماغية"، وتكامل الخدمات الطبية بالمستشفى والتي تشمل: خدمة حقن مذيب الجلطات، وحدة السكتة الدماغية المجهزة، وقسطرة المخ التشخيصية والعلاجية، وسط تعاون استثنائي ومثمر بين قسم أمراض المخ والأعصاب وقسم الأشعة التداخلية.

تبدأ رحلة المريض العلاجية فور وصوله إلى قسم الطوارئ؛ حيث يتم التفعيل الفوري لـ "كود السكتة الدماغية"، مروراً بسرعة إجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية، وصولاً إلى إعطاء مذيب الجلطات في قياسي زمني متميز. وقد نجحت المستشفى بفضل هذه المنظومة المتكاملة في خفض متوسط زمن بدء العلاج ليصل إلى نحو ٣٠ دقيقة فقط، مع تحقيق نسبة إعادة تروية بلغت ٣٣% بعد الجلطة، متوافقة بذلك مع أحدث وأفضل الممارسات الطبية العالمية.

يأتي هذا النجاح ثمرةً لتضافر جهود منظومة عمل متكاملة تضم أطباء أمراض المخ والأعصاب، والطوارئ، والأشعة التداخلية، إلى جانب الأطقم التمريضية التي تقدم رعاية فائقة للمرضى. بقيادة  الدكتورة دينا زمزم ،رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب، والدكتور عبدالرحمن عثمان ، مدير وحدة السكتة الدماغية.

وذلك بمتابعة مستمرة ومباشرة من قيادات الفرع وإدارة المستشفى ممثلة في الدكتور محمد صبح مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، والدكتور أحمد مختار، مدير مستشفى السلام بورسعيد.

يسهم هذا الإنجاز الكبير في إنقاذ حياة المرضى، تقليل نسب الإعاقة، والحد من المضاعفات الخطيرة ما بعد الجلطة المخية، مما يعكس الجاهزية العالية للمستشفى للمنافسة بقوة على مؤشرات الجودة الدولية، والتزامها الثابت بتقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تليق بالمواطن المصري.

بورسعيد مستشفي السلام الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل

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