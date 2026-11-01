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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مناخ بورسعيد يواصل رحلته في التنمية والتطوير بالبنية التحتية

بعدد 108 عمارة سكنية .. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الحرية الكبيرة بحي المناخ
بعدد 108 عمارة سكنية .. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الحرية الكبيرة بحي المناخ
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال  جولاته الميدانية، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف الجارية بمنطقتي الحرية الكبيرة والحرية الصغيرة، لمتابعة مستجدات التنفيذ والوقوف على معدلات العمل، إلى جانب متابعة سير العمل في رصف طريق ستالينجراد.

وذلك في إطار رؤية متكاملة تستهدف إحداث نقلة حضارية بالمناطق السكنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ ، خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

بعدد 108 عمارة سكنية ..  محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الحرية الكبيرة بحي المناخ

حيث تابع المحافظ أعمال التطوير بمنطقة الحرية الكبيرة، والتي تضم 108 عمارات سكنية، بإجمالي أطوال للشوارع الداخلية تصل إلى 5 كيلومترات، وتشمل الأعمال تنفيذ الرصف والتشجير، ورفع كفاءة الأرصفة وتنفيذها بالإنترلوك، إلى جانب تطوير منظومة الإنارة العامة، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، بما يسهم في تحسين كفاءة البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق الداخلية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

كما تفقد محافظ بورسعيد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة الحرية الصغيرة، والتي تضم 76 عمارة سكنية، بإجمالي أطوال للشوارع الداخلية تبلغ 2.25 كيلومتر، حيث تشمل خطة التطوير أعمال الرصف والتشجير ورفع كفاءة الأرصفة وتنفيذها بالإنترلوك، فضلًا عن تطوير منظومة الإنارة العامة، وذلك ضمن أعمال متكاملة تستهدف تحسين البيئة العمرانية وتوفير شوارع أكثر تنظيمًا وكفاءة لسكان المنطقة.

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون سير العمل في أعمال رصف طريق ستالينجراد، مشددًا على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ وتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية وتيسير انتقال المواطنين.

ووجه المحافظ بزيادة فرق العمل والدفع بمزيد من العمالة والمعدات بمختلف مشروعات التطوير الجارية، بما يساهم في تسريع وتيرة التنفيذ وزيادة معدلات الإنجاز، مع التأكيد على تحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة، مشددًا على سرعة الانتهاء من مشروعات التطوير وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يحقق نقلة حضارية ملموسة ومستدامة بمنطقتي الحرية الكبيرة والصغيرة وطريق ستالينجراد

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