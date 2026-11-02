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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبو ليمون يستقبل رئيس ووكيلي اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين فى بورسعيد

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية دور الإعلام والصحافة في توعية المواطنين
محافظ بورسعيد يؤكد أهمية دور الإعلام والصحافة في توعية المواطنين
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه، الأستاذ عبد الرحمن بصلة، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين ببورسعيد، بحضور الأستاذ محمد التفاهني والأستاذة هبة صبيح، وكيلي اللجنة، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والإعلامية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية دور الإعلام والصحافة في توعية المواطنين

وخلال اللقاء، قدم محافظ بورسعيد التهنئة لرئيس ووكيلَي اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بمناسبة اختيارهم لتولي رئاسة ووكالة اللجنة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الصحافة في نقل نبض الشارع البورسعيدي، وتسليط الضوء على جهود التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين


وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بجهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا الدور المحوري للإعلام في توعية المواطنين، ونقل المعلومات الصحيحة، وإبراز ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع، فضلًا عن دعم التواصل الفعّال بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يعزز الثقة ويحقق الصالح العام

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