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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم المزايا

مواصفات هاتف Honor 700 Pro
مواصفات هاتف Honor 700 Pro
لمياء الياسين


كشفت قاعدة بيانات منصة اختبارات الأداء الشهيرة "Geekbench" عن تفاصيل جديدة تتعلق بهاتف غير معلن عنه من شركة هونر والذي تشير التوقعات بقوة إلى أنه هاتف Honor 700 Pro المرتقب. 

تأتي هذه التسريبات لتعزز التقارير السابقة حول العتاد الداخلي للهاتف، رغم أن الشركة الصينية لم تؤكد بعد صحة هذه النتائج أو تعلن رسميًا عن هوية المعالج المستخدم.

مواصفات هاتف Honor 700 Pro

وفقًا للبيانات المدرجة على منصة Geekbench 6.7.1 حققً الهاتف  أداءً قويًا بواقع 2862 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و9397 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.
وتُظهر تفاصيل الاختبار اعتماد الهاتف على معالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس،  ومعالج رسوميات Adreno 829. كما يعمل الجهاز بتحديث Android 17، ويضم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 14.78 جيجابايت، ما يشير تجاريًا إلى نسخة الـ 16 جيجابايت.
تتطابق هذه المواصفات المسربة مع ما أكدته شركة Honor مسبقًا بشأن خيارات التخزين التي سيتوفر بها هاتف Honor 700 Pro، والتي تشمل:
• 12 جيجابايت + 256 جيجابايت
• 12 جيجابايت + 512 جيجابايت
• 16 جيجابايت + 512 جيجابايت (وهي النسخة التي ظهرت في الاختبار)
 

هاتف Honor 700 Pro

المواصفات المتوقعة

يأتي هاتف  Honor 700 Pro خلفًا لهاتف Honor 600 Pro الذي أُطلق في الصين خلال شهر مايو الماضي بمعالج Dimensity 8550 Elite وبطارية 8000 مللي أمبير

تشير التسريبات إلى أن الإصدار الجديد سيحمل ترقيات بارزة تشمل شاشة مسطحة بقياس 6.57 بوصة بدقة 1.5K وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مدعومة بعدسة تقريب بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية ضخمة تقترب من 9000 مللي أمبير.

موعد الإطلاق الرسمي

من المقرر أن تكشف Honor الستار رسميًا عن سلسلة هواتفها الجديدة، التي تضم Honor 700، وHonor 700 Pro، وHonor 700S في السوق الصينية يوم 13 نوفمبر و لا تزال الشركة تحتفظ بتفاصيل الأسعار والقائمة الكاملة للمواصفات لحين موعد الإعلان الرسمي.

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