ميزة طال انتظارها.. هواتف Galaxy تستعد لتسجيل مكالمات واتساب وMeet

تستعد شركة سامسونج لمعالجة واحدة من أكثر العقبات إزعاجًا لمستخدمي الهواتف الذكية، وهي صعوبة تسجيل المكالمات الصوتية التي تتم خارج تطبيق الاتصال التقليدي.

ووفقًا لتسريبات حديثة من الإصدارات الأولية لتحديث One UI 9.5، تعمل الشركة على توسيع أدوات التسجيل المدمجة في هواتف جالاكسي لتشمل تطبيقات التواصل الشهيرة (VoIP) مثل واتساب، وتليجرام، وجوجل ميت.

كيف ستعمل الميزة الجديدة؟

رصد موقع SamMobile التقني خيارًا جديدًا داخل إعدادات تطبيق الهاتف الأساسي يحمل اسم "تسجيل المكالمات في تطبيقات أخرى"، والذي يتيح للمستخدمين التحكم الكامل في هذه الخاصية عبر:

التخصيص الفردي: عند التوجه إلى (الإعدادات > تسجيلات المكالمات ونصوصها)، ستظهر قائمة بالتطبيقات المدعومة مزودة بمفاتيح تشغيل وإيقاف مستقلة لكل تطبيق.

المرونة في الاستخدام: سيتمكن المستخدم من تفعيل التسجيل لتطبيق معين (مثل واتساب) وإيقافه لتطبيقات أخرى بسهولة تامة، لالتقاط المكالمات الواردة والصادرة بجودة عالية دون الحاجة لبرامج خارجية.

التوافر وقواعد الخصوصية



رغم أن هذه الخطوة ستُسهّل مهام الكثير من المستخدمين، إلا أنها لا تزال قيد الاختبار ضمن البرمجيات التجريبية. ولم تؤكد سامسونج رسميًا حتى الآن موعد طرحها في النسخة النهائية، كما تظل الدول التي ستدعمها الميزة وقواعد الخصوصية المتعلقة بإشعار الطرف الآخر بالتسجيل غير واضحة بعد.

وفي أخبار أخرى، قدمت سامسونج تكامل صور جوجل لتطبيق المعرض الخاص بها ، مما يسمح لمستخدمي جالاكسي بمزامنة الصور ومقاطع الفيديو عبر الأجهزة المدعومة وتحرير مساحة التخزين المحلية، مع طرح الميزة على مراحل للأجهزة التي تعمل بنظام One UI 9.