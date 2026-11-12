الزمالك يدرس مشاركة عمرو ناصر وحسام أشرف في ودية الاتحاد

يدرس الجهاز الفني لنادي الزمالك مشاركة الثنائي عمرو ناصر وحسام أشرف في مباراة الاتحاد الودية المقبلة، بعد تعافيهم من الإصابة التي أبعدتهم عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وكان عمرو ناصر قد تعافيه من الإصابة وانتظام في التدريبات الجماعية لأكثر من أسبوع ويسعي الجهاز الفني لتجهيز اللاعب واستعادة حساسية المباريات، ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة.

فيما اقترب حسام أشرف من التواجد في مباراة الاتحاد الودية المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة، وذلك لتجهيزه واستعادة حساسية المباريات قبل المواجهات الرسمية المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك يسعى تجهيز اللاعب ليكون جاهزًا لمباراتي الجونة في الدوري والأفريقي التونسي، بعد اكتمال تعافيه من الإصابة.

استعدادات الزمالك

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمواجهة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 4 أيام عقب مباراة مصر للتأمين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وشهد المران غياب اللاعبين الدوليين لانضمامهم إلى صفوف منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

وقاد إبراهيم صلاح، المدرب العام، وصلاح سليمان، المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس، تدريبات اليوم، في ظل عودة معتمد جمال، المدير الفني، إلى القاهرة مساء اليوم قادمًا من السعودية، بعد أداء مناسك العمرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.