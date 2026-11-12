حسين لبيب يكشف كواليس أزمات الزمالك وشركة الكرة.. ويعلن عدم خوض الانتخابات المقبلة

أطلق حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، العديد من التصريحات المهمة بشأن الأوضاع داخل القلعة البيضاء، كاشفًا كواليس ملف شركة الكرة، والأزمات المالية التي يعاني منها النادي، إلى جانب موقفه النهائي من الترشح في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن مصلحة الزمالك تأتي فوق أي اعتبارات شخصية.

أكد حسين لبيب أن الزمالك يمتلك جميع المقومات التي تؤهله للمنافسة على البطولات والتتويج بها، مشيرًا إلى أن الفوز بلقب الدوري المصري الموسم الماضي كان إنجازًا استثنائيًا في ظل الظروف الصعبة والأزمات التي مر بها النادي.

وأوضح أن الزمالك اعتاد التواجد على منصات التتويج، لكن ما جعل بطولة الموسم الماضي إعجازية هو تحقيقها رغم التحديات الكبيرة، مشددًا على أن الفضل يعود إلى أبناء النادي وجماهيره العظيمة.

وأضاف أن الجماهير من حقها التعبير عن غضبها وانتقاد الإدارة، مؤكدًا احترامه لجميع الآراء، رغم صعوبة حجم الأزمات التي تواجه النادي.

شركة الكرة.. لا بيع للزمالك والنادي سيمتلك النسبة الأكبر

وتحدث رئيس الزمالك عن كواليس تأسيس شركة الكرة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستدامة المالية وتطوير قطاع كرة القدم، مع نقل الأصول المرتبطة بالنشاط، ومنها الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات وحقوق الرعاية والجوائز وعوائد بيع اللاعبين.

وشدد لبيب على أن الزمالك سيمتلك الحصة الأكبر في الشركة، ولن يُسمح لأي مستثمر بالاستحواذ على نسبة تتجاوز حصة النادي، مؤكدًا عدم وجود أي اتفاقات أو التزامات نهائية مع مستثمرين حتى الآن، رغم تلقي عرض وحيد ودراسة أفضل السبل لتحقيق مصلحة القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن أي أموال مستحقة لأشخاص ساعدوا النادي لن تتحول إلى حصص في شركة الكرة، بل سيحصل أصحابها على مستحقاتهم من خلال مجلس الإدارة، كما أكد انفتاحه على دخول أعضاء المجلس كمستثمرين وفقًا للتقييم والمفاوضات.

حسين لبيب يكشف حجم العجز المالي ويتحدث عن التحكيم

وكشف لبيب أن موارد الزمالك الحالية لا تكفي لتغطية جميع الالتزامات المالية المطلوبة، موضحًا أن العجز المالي تجاوز في بعض الفترات حاجز 400 أو 500 مليون جنيه.

وأضاف أن الإدارة اتبعت نظامًا لتجنب الدخول في أزمات ومهاترات، كما تقدمت بأربعة طلبات إلى اتحاد الكرة، تتعلق بانتظام المسابقات وتحقيق المساواة بين الأندية، مؤكدًا شعور النادي بالظلم التحكيمي في بعض المباريات، والمطالبة بتوحيد المعايير.

صدمة من بعض أعضاء المجلس وقرار نهائي بعدم الترشح

وفي مفاجأة لجماهير الزمالك، أعلن حسين لبيب عدم نيته الترشح في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن قراره نهائي ولا رجعة فيه، بعدما شعر بأنه أدى دوره خلال الدورة الحالية.

واعترف لبيب بتعرضه لصدمة بسبب أداء بعض أعضاء مجلس الإدارة، كما وصف رحيل البرتغالي جوزيه جوميز في ذلك التوقيت بالخيانة، مشيرًا إلى أنه فكر أكثر من مرة في الاستقالة لكنه قرر استكمال مهمته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الحالي تعرض لظلم بسبب حجم الأزمات والظروف التي واجهها، مطالبًا أبناء الزمالك بالتكاتف وتغليب مصلحة النادي على المصالح الشخصية، وترك الحكم النهائي على تجربة المجلس للتاريخ.