قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا بيع لنادي الزمالك.. حسين لبيب يكشف كواليس جديدة عن شركة الكرة
فضل قول لا إله إلا الله 100 مرة.. 3 أمور تجعلك تواظب عليها
مايا مرسي في مؤتمر تمكين المرأة: 4.7 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة وقريبا 1000 مكان لرعاية كبار السن
غزة تحت القصف مجدداً.. 12 شهيدا و50 مصاباً في غارات إسرائيلية
انتهاك للقانون الدولي.. بيان عاجل من السعودية بعد استهداف مكة بصاروخين باليستيين
لاعب سامسون سبور عن محمد صلاح: شعرت بالانبهار أمام هذا النجم
قبل مواجهة مصر ومالاوي.. مؤتمر صحفي لعلي ماهر وكريم حافظ اليوم
النوم عن صلاة الفجر.. اعرف طريقة سهلة للاستيقاظ للفريضة
دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية وسط تقارير عن هجوم جوي
أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس: حديد التسليح يتراجع والأسمنت يواصل الصعود
اللهم لا شماتة.. حمادة طلبة: تعرضت للظلم من حسام حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شركة الكرة تشعل الخلاف داخل الزمالك.. أمير هشام يكشف مقترح حسين لبيب وموقف رموز النادي

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل الجلسة التي جمعت مسؤولي نادي الزمالك بعدد من رموز وأعضاء النادي، لمناقشة ملف تأسيس شركة الكرة، ونسب المشاركة بين النادي والمستثمرين.

الزمالك

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الجلسة شهدت اعتراضات عديدة من جانب رموز وأعضاء الزمالك على النسب المقترحة لشركة الكرة، مع تمسكهم بضرورة أن تكون حصة النادي هي النسبة الأكبر مقارنة بالمستثمرين.

وأوضح أن الحضور فوجئوا بتجهيز بيان مسبق يفيد بأن الجلسة كانت مثمرة، وهو ما أثار اعتراضهم، حيث اعتبروا أن الأمر غير مناسب في ظل عدم انتهاء المناقشات والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن التصور المطروح لتوزيع نسب شركة الكرة لم يستقر حتى الآن، بعدما كان الحديث يدور حول حصول النادي على 40%، مقابل 30% للمستثمرين الأجانب و30% للمستثمرين المصريين.

وأشار إلى أن حسين لبيب، رئيس النادي، طرح مقترحًا جديدًا يقضي بحصول المستثمرين على 51%، والنادي على 40%، مع ترك نسبة 9% معلقة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة هذه النسبة والهدف من عدم تحديد الجهة التي ستحصل عليها.

وتابع أن هناك احتمالية لعدم دخول مستثمرين أجانب في المشروع من الأساس، كما أن ملف تأسيس شركة الكرة قد يتم تأجيله خلال الفترة الحالية، لحين الاستقرار على التصور النهائي.

وشهدت الجلسة أيضًا نقاشات بشأن هوية المستثمرين المحتملين، حيث نقل أمير هشام أن محمد طارق، عضو مجلس إدارة الزمالك، تحدث خلال الاجتماع قائلًا: «أنتم هتجيبوا مستثمرين، بس بلاش تجيبوا حد من الناس القديمة»، ليرد هشام نصر بأن المجلس لا يعنيه اسم الشخص القادم، فيما أشار أحمد سليمان إلى نموذج جون إدوارد.

وأضاف أن هشام نصر دافع عن تجربة جون إدوارد، معتبرًا أنه كان وراء تحقيق لقب الدوري، وهو ما علق عليه أمير هشام بالتأكيد على أن بطولة الدوري تحققت بجهود جماهير الزمالك واللاعبين ومعتمد جمال، باعتباره أحد أبناء النادي، مشددًا على أنه لا يصح اختزال إنجاز التتويج بالبطولة في شخص واحد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فوز الزمالك بالدوري أمر طبيعي يتناسب مع قيمة النادي وتاريخه، وليس من المنطقي التعامل مع حصد اللقب باعتباره نهاية الطموحات أو أقصى ما يمكن تحقيقه.

الزمالك منتخب مصر الاهلي حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

الزمالك

إنذار يهدد الاستقرار.. نجوم رفعوا شعار التمرد ضد الزمالك

ياسين عبدو

خطأ إداري وجار التحقيق| سموحة يكشف تفاصيل أزمة عقد لاعب الأهلي.. خاص

كينا فيري

تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار

الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس

ميدو

ميدو يعود إلى بيته القديم.. توتنهام يحتفي بنجمه السابق ويمنحه هدية تذكارية

المجني عليه

كان في فرح مع أصحابه.. شاب يتهم 4 أشخاص بالتعدّي عليه بالضرب في حلوان

ترشيحاتنا

وزير العدل

وزير العدل: التعاون القضائي العربي ركيزة لاستيفاء الحقوق وملاحقة الجريمة المنظمة

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المتهمين

القبض على شخصين هددا سيدة بأسلحة بيضاء في المنوفية

بالصور

داليا البحيري تتألق بفستان ذهبي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

عايدة رياض تختار الأحمر والفرو الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

عايدة رياض تختار الأحمر والفرو الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
عايدة رياض تختار الأحمر والفرو الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
عايدة رياض تختار الأحمر والفرو الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد