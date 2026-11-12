شركة الكرة تشعل الخلاف داخل الزمالك.. أمير هشام يكشف مقترح حسين لبيب وموقف رموز النادي

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل الجلسة التي جمعت مسؤولي نادي الزمالك بعدد من رموز وأعضاء النادي، لمناقشة ملف تأسيس شركة الكرة، ونسب المشاركة بين النادي والمستثمرين.

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وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الجلسة شهدت اعتراضات عديدة من جانب رموز وأعضاء الزمالك على النسب المقترحة لشركة الكرة، مع تمسكهم بضرورة أن تكون حصة النادي هي النسبة الأكبر مقارنة بالمستثمرين.

وأوضح أن الحضور فوجئوا بتجهيز بيان مسبق يفيد بأن الجلسة كانت مثمرة، وهو ما أثار اعتراضهم، حيث اعتبروا أن الأمر غير مناسب في ظل عدم انتهاء المناقشات والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن التصور المطروح لتوزيع نسب شركة الكرة لم يستقر حتى الآن، بعدما كان الحديث يدور حول حصول النادي على 40%، مقابل 30% للمستثمرين الأجانب و30% للمستثمرين المصريين.

وأشار إلى أن حسين لبيب، رئيس النادي، طرح مقترحًا جديدًا يقضي بحصول المستثمرين على 51%، والنادي على 40%، مع ترك نسبة 9% معلقة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة هذه النسبة والهدف من عدم تحديد الجهة التي ستحصل عليها.

وتابع أن هناك احتمالية لعدم دخول مستثمرين أجانب في المشروع من الأساس، كما أن ملف تأسيس شركة الكرة قد يتم تأجيله خلال الفترة الحالية، لحين الاستقرار على التصور النهائي.

وشهدت الجلسة أيضًا نقاشات بشأن هوية المستثمرين المحتملين، حيث نقل أمير هشام أن محمد طارق، عضو مجلس إدارة الزمالك، تحدث خلال الاجتماع قائلًا: «أنتم هتجيبوا مستثمرين، بس بلاش تجيبوا حد من الناس القديمة»، ليرد هشام نصر بأن المجلس لا يعنيه اسم الشخص القادم، فيما أشار أحمد سليمان إلى نموذج جون إدوارد.

وأضاف أن هشام نصر دافع عن تجربة جون إدوارد، معتبرًا أنه كان وراء تحقيق لقب الدوري، وهو ما علق عليه أمير هشام بالتأكيد على أن بطولة الدوري تحققت بجهود جماهير الزمالك واللاعبين ومعتمد جمال، باعتباره أحد أبناء النادي، مشددًا على أنه لا يصح اختزال إنجاز التتويج بالبطولة في شخص واحد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فوز الزمالك بالدوري أمر طبيعي يتناسب مع قيمة النادي وتاريخه، وليس من المنطقي التعامل مع حصد اللقب باعتباره نهاية الطموحات أو أقصى ما يمكن تحقيقه.