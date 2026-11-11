حسين لبيب: جماهير الزمالك هي نبض النادي وليست صاحبة القرار.. ويتبقى موسمان في ولايتى

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، تقديره الكبير لدور جماهير القلعة البيضاء وتأثيرها في مسيرة النادي، مشيرًا إلى أن الجماهير تمثل نبض الزمالك، رغم أنها ليست الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات.

وقال حسين لبيب، خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، ببرنامج «ملعب ON»، إن جماهير الزمالك تحظى باهتمام كبير من مجلس الإدارة، مؤكدًا أن المجلس يدرك جيدًا دور الجماهير وآراءها في مختلف الملفات المتعلقة بالنادي.

وأضاف رئيس الزمالك أن الجماهير ليست صاحبة القرار، لكنها تمثل عنصرًا مهمًا في منظومة النادي، مشددًا على وعي مجلس الإدارة بأهمية الاستماع إلى وجهات نظرها وتقدير مطالبها.

وتطرق حسين لبيب إلى ملف شركة الكرة، موضحًا أنه فضّل عدم الرد أو التعليق على ما يُثار بشأن هذا الملف خلال الفترة الحالية، لحين الإلمام بجميع التفاصيل المتعلقة به، حتى يكون حديثه قائمًا على معلومات واضحة ومتكاملة.

واختتم لبيب تصريحاته بالتأكيد على أن المدة المتبقية في ولاية مجلس إدارة الزمالك الحالي تبلغ موسمين كاملين، في إشارة إلى استمرار المجلس في أداء مهامه خلال الفترة المقبلة.