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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جاري لينكر يوجه رسالة مؤثرة إلى رونالدو: استرح الآن.. لقد منحتنا الكثير من السعادة

جاري لينكر
جاري لينكر
علا محمد

وجه جاري لينكر، نجم الكرة الإنجليزية السابق، رسالة مؤثرة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، أشاد خلالها بما قدمه قائد منتخب البرتغال طوال مسيرته الكروية، معربًا عن أمنيته بأن يحصل على وداع يليق بتاريخه وإنجازاته مع منتخب بلاده.

وقال لينكر، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يتمنى أن يحظى رونالدو بالتكريم والوداع الذي يستحقه من الجماهير البرتغالية، تقديرًا لما قدمه لبلاده، وعلى رأسه التتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية، مشيرًا إلى أنه كان حاضرًا في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تعرض خلالها النجم البرتغالي للإصابة.

وأضاف نجم الكرة الإنجليزية أن رونالدو حقق كل ما يمكن أن يحلم به أي لاعب خلال مسيرته، بعدما توج بالعديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا، وحصد الكرة الذهبية عدة مرات، وترك بصمة استثنائية في تاريخ كرة القدم.

واختتم لينكر حديثه برسالة مؤثرة إلى النجم البرتغالي، قائلًا: «استرح الآن يا كريستيانو، وخذ قسطًا من الراحة، فأنت تستحق ذلك. استمتع باستعادة ذكريات اللحظات العظيمة في مسيرتك، فقد منحتنا جميعًا الكثير من المتعة والسعادة. شكرًا لك على كل شيء».

وتأتي رسالة لينكر في أعقاب إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي بقميص منتخب البرتغال، بعد مسيرة استمرت 23 عامًا، خاض خلالها 234 مباراة دولية وسجل 146 هدفًا، وتوج مع منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية مرتين.

وكان رونالدو قد غادر نهائي يورو 2016 أمام فرنسا مصابًا في الشوط الأول، قبل أن ينجح زملاؤه في حسم اللقب بهدف دون رد في الوقت الإضافي.

جاري لينكر نجم الكرة الإنجليزية السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو

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