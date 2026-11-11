حلم لم يتحقق.. ألبرتو كوستا يتحدث عن اللعب بجوار كريستيانو رونالدو

أعرب ألبرتو كوستا، لاعب منتخب البرتغال، عن حزنه لعدم تمكنه من اللعب إلى جانب مواطنه كريستيانو رونالدو، خلال أول استدعاء له لصفوف المنتخب البرتغالي، مؤكدًا أن مشاركة النجم العالمي غرفة الملابس كانت من التجارب التي تمنى خوضها خلال مسيرته الكروية.

وقال ألبرتو كوستا، في تصريحات تلفزيونية، إنه يشعر بالحزن لغياب كريستيانو رونالدو عن المعسكر الحالي، مشيرًا إلى أنه لاعب لطالما أعجب به وتمنى اللعب بجواره.

وأضاف لاعب البرتغال أن مشاركة غرفة الملابس مع رونالدو كانت تجربة يحلم بخوضها طوال مسيرته، معربًا عن أسفه لعدم تحقق ذلك خلال أول استدعاء له للمنتخب.

ويُعد استدعاء ألبرتو كوستا للمنتخب البرتغالي خطوة مهمة في مسيرته الدولية، بعدما حصل على فرصة تمثيل منتخب بلاده، في الوقت الذي كان يأمل فيه الاستفادة من تجربة اللعب بجوار أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، كريستيانو رونالدو.