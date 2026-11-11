قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري تعامل مع التداعيات الجيوسياسية وحقق نموا بلغ 5.1%
إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل
حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن
10 نصائح للاستعداد لفصل الشتاء وتحذر من شائعات تطعيم الحصبة
كل 45 ثانية مستثمر جديد.. الحكومة تستعرض طفرة البورصة المصرية خلال 2026
وفاة عامل مصري وإصابة 4 آخرين إثر حريق بمجمع غاز في ليبيا
8 صور ترصد لقاء وزير التعليم بالفائزين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»
خلال لقاءهم بوزير التعليم.. المعلمون يشيدون بقرارات تحسين أوضاعهم المالية والمهنية
وزير التعليم:نستعين بأفضل التجارب الدولية في تطوير المناهج ونستفيد من خبرات الدول المتقدمة
عبد اللطيف: أصدرنا قرارات تطوير منظومة التعليم بعد اجتماعات مع المعلمين ومديري المدارس
"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية الكثيفة وانخفاض الحرارة غدًا .. والصغرى بالقاهرة 14 درجة
إنحفاض نسبة ضعف القراءة والكتابة بالمدارس لـ13% وارتفاع الحضور المدرسي لـ87%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلم لم يتحقق.. ألبرتو كوستا يتحدث عن اللعب بجوار كريستيانو رونالدو

رونالدو
رونالدو
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أعرب ألبرتو كوستا، لاعب منتخب البرتغال، عن حزنه لعدم تمكنه من اللعب إلى جانب مواطنه كريستيانو رونالدو، خلال أول استدعاء له لصفوف المنتخب البرتغالي، مؤكدًا أن مشاركة النجم العالمي غرفة الملابس كانت من التجارب التي تمنى خوضها خلال مسيرته الكروية.

وقال ألبرتو كوستا، في تصريحات تلفزيونية، إنه يشعر بالحزن لغياب كريستيانو رونالدو عن المعسكر الحالي، مشيرًا إلى أنه لاعب لطالما أعجب به وتمنى اللعب بجواره.

وأضاف لاعب البرتغال أن مشاركة غرفة الملابس مع رونالدو كانت تجربة يحلم بخوضها طوال مسيرته، معربًا عن أسفه لعدم تحقق ذلك خلال أول استدعاء له للمنتخب.

ويُعد استدعاء ألبرتو كوستا للمنتخب البرتغالي خطوة مهمة في مسيرته الدولية، بعدما حصل على فرصة تمثيل منتخب بلاده، في الوقت الذي كان يأمل فيه الاستفادة من تجربة اللعب بجوار أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، كريستيانو رونالدو.

ألبرتو كوستا لاعب منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي لاعب البرتغال نجوم كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

بعد تهديدات إيرانية باغتياله .. وزير الخزانة الأمريكي يُغادر منزله إلى قاعدة عسكرية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

افشة

أحمد خير: «أفشة» عرض مساعدتي في الانتقال للدوري الممتاز ورفضت

ترشيحاتنا

تهريب السيارات لأفريقيا

لتهريبها إلى أفريقيا.. عصابة فيلادلفيا تستهدف سرقة أحدث سيارات تويوتا SUV

ميتسوبيشي باجيرو

ميتسوبيشي باجيرو تستعد للطرق الوعرة بإضافات قوية

تويوتا سيليكا 2027

أول "سايس" يعمل بالذكاء الاصطناعي لركن السيارات.. مستوحى من "كرتون"

بالصور

لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

رجيم حجم الحصص.. اخسري وزنك دون حرمان أو حساب السعرات

رجيم
رجيم
رجيم

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد