عمرو سلامة يطالب بمحاربة القرصنة لإنقاذ صناعة السينما والتليفزيون

طالب المخرج عمرو سلامة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة قرصنة المحتوى الفني في مصر، من خلال حجب خدمات IPTV وتفعيل إجراءات حقيقية لمكافحة القرصنة، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تسهم في إنعاش صناعة السينما والتليفزيون، وزيادة إيراداتها، وحماية حقوق العاملين بها.

ونشر عمرو سلامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا تحدث خلاله عن أهمية التصدي للقرصنة، وتأثير ذلك على مبيعات تذاكر السينما واشتراكات المنصات الرقمية، إلى جانب انعكاساته على الإنتاج الفني وفرص العمل، وجاء نص المنشور كالتالي: «حل واحد لوحده قادر على إنقاذ وإنعاش وازدهار صناعة السينما والتليفزيون في مصر.

وتابع عمرو سلامة : قفل وحجب IPTV واجراءات حقيقية لمحاربة القرصنة في مصر، ده لوحده بس هيضاعف بأضعاف مبيعات تذاكر السينما، وعدد المشتركين على المنصات.

واضاف: طب والغلابة؟ ساعتها هتقدر المنصات - المصرية ويمكن الإقليمية كمان- تنزل سعر الاشتراك بسهولة، لحد ما يبقى في سعر ساندويتشين فول، ويمكن بالتبعية تتفتح سينمات أكثر بأسعار تذاكر أقل في أماكن مافيهاش سينمات أصلا.

واستكمل : ده هيخلي أفلام أكثر تتعمل، المنتجين يكسبوا أكثر، والمنصات تنتج وتشتري أعمال أكثر، فرص عمل أكثر، الدولة تحصل ضرايب أكثر، وفرص تصدير الأفلام برا تكبر، قرار محاربة القرصنة مش مشكلة تقنية بالمرة، حلولها موجودة ومعروف بالأسماء من القادر عليها، هي يا إما عدم اهتمام او إهمال أو سبب ثاني له أبعاد مش معلنة، لو الفنانين والمنتجين محتاجين ينقذوا صناعتهم ويحموا أكل عيشهم أعتقد ديه أول خطوة محتاجين يتكاتفوا وراها، في رأيي ديه أولوية أولى وفي أهمية حق الأداء العلني وحق المنتج في تقليل التكاليف ، هل من مستجيب؟»



