البرتغال: العاصفة "تشارلز" تفرض اللون الأحمر في ماديرا وتحذيرات حكومية مشددة

أعلنت السلطات البرتغالية، اليوم /الثلاثاء/، حالة التأهب القصوى إثر اقتراب العاصفة "تشارلز"، التي ترافقت مع تحذيرات رسمية من خطر الفيضانات وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي، وسط دعوات ملحة للسكان بالتوجه إلى الملاجئ والمنازل خلال ذروة الهطولات المطرية والرياح العاتية.

وتشير التوقعات الجوية إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية، وأمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار، وهبات رياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة، مما دفع السلطات إلى إعلان الإنذار الأحمر في أجزاء واسعة من أرخبيل ماديرا.. حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

ومن المتوقع أن تشهد البرتغال تقلبات حادة في الأحوال الجوية نتيجة تأثير عاصفتين مزدوجتين هما "تشارلز" و"برونا"، حيث ستضرب العاصفة ماديرا بدءا من مساء اليوم، لتصل تأثيراتها إلى البر الرئيسي طوال يوم الأربعاء.

وفي رسالة تحذيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعت الحكومة البرتغالية المواطنين إلى عدم مغادرة المنازل "إلا للضرورة القصوى، ولا سيما خلال ذروة هطول الأمطار وشدة الرياح"، مع التشديد على ضرورة توخي "أقصى درجات الحذر" حال الاضطرار للقيادة.