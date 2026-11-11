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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريستيانو رونالدو يفاجئ جماهيره بعد اعتزاله دولياً:المزيد قادم

رونالدو
رونالدو
علا محمد

فاجأ النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي ، جماهيره بالإعلان عن مشروع تلفزيوني جديد، عقب اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب البرتغال بشكل رسمي.

ونشر رونالدو مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، وكتب: «أخبار مثيرة! لقد بدأ للتو إنتاج برنامجي التلفزيوني الأول، Day 1s. والمزيد قادم!»


وشارك كريستيانو في 234 مباراة بقميص منتخب البرتغال، وأحرز خلالهم 146 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

وكان قد علق الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، على قرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باعتزال اللعب الدولي، مشيدًا بالمسيرة التاريخية التي قدمها قائد منتخب البرتغال على مدار سنوات طويلة.

وقال هويلوند، في تصريحات تلفزيونية، إنه كان من الرائع أن تتاح له فرصة اللعب مجددًا أمام كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن قرار الاعتزال يخص اللاعب وحده، ولا يمكن لأي شخص آخر التدخل فيه.

النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال

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