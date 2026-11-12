رونالدو يخوض أول تجربة تمثيلية تلفزيونية بمسلسل «Day 1s»

كشفت الإعلامية ريهام حمدي عن خوض الأسطورة كريستيانو رونالدو أول تجربة تمثيلية تلفزيونية له من خلال إنتاج ومشاركة في مسلسل درامي جديد.



وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:

«— الأسطورة كريستيانو رونالدو يعلن بدء إنتاج أول مسلسل تلفزيوني له، والذي يحمل اسم "Day 1s".

مسلسل Day 1s الذي يشارك فيه كريستيانو رونالدو هو عمل درامي يتناول كواليس عالم كرة القدم والصفقات الكبرى، ويشهد أول تجربة تمثيلية لرونالدو تلفزيونيًا، إلى جانب مشاركته في إنتاجه مع المخرج البريطاني ماثيو فون.

ويضم العمل الممثل داميان لويس وتييري هنري.»

و فى خطوة جديدة خارج المستطيل الأخضر، أعلن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بدء إنتاج أول مسلسل تلفزيوني له، والذي يحمل اسم «Day 1s»، في تجربة جديدة تجمع بين عالم كرة القدم والدراما التلفزيونية.

حيث كشف رونالدو عن انطلاق العمل في المسلسل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن حماسه لخوض هذه التجربة، التي يشارك فيها بصفته منتجًا تنفيذيًا، إلى جانب ظهوره كممثل في أول تجربة تمثيلية درامية له على شاشة التلفزيون.

كما يتناول مسلسل «Day 1s» كواليس عالم كرة القدم الإنجليزية، مسلطًا الضوء على الجانب التجاري والصفقات الكبرى والصراعات التي تدور خلف الكواليس داخل عالم إدارة اللاعبين.

وتدور أحداث العمل حول وكيل اللاعبين ستانلي دالتون، الذي يجسد شخصيته الممثل البريطاني داميان لويس، المعروف بأدواره في عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة.

ويشارك في المسلسل أيضًا أسطورة الكرة الفرنسية تييري هنري، إلى جانب عدد من الأسماء الفنية والرياضية، فيما يتولى رونالدو إنتاج العمل بالتعاون مع المخرج البريطاني ماثيو فون، من خلال شركة الإنتاج UR•MARV.

كما من المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بموعد عرض المسلسل والمنصة الناقلة خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من مراحل الإنتاج والتوزيع