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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطة لتنشيط السياحة البينية مع الهند وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي

نائب وزير السياحة والآثار
نائب وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

ترأست يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، اجتماع مجموعة العمل المصرية-الهندية المشتركة للسياحة، الذي عُقد في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون في مجال السياحة، بمشاركة Bhutanese Kumar، نائب وزير السياحة الهندي، الذي ترأس الاجتماع من الجانب الهندي.

مجموعة العمل المصرية-الهندية المشتركة للسياحة

واستهلت يمنى البحار الاجتماع بالتأكيد على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والهند، وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، ولا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة البينية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وشهد الاجتماع استعراض المقومات السياحية التي يتمتع بها البلدان، والمنتجات السياحية المشتركة التي تتيح فرصًا للتعاون وتشجيع السياحة البينية، إلى جانب المقومات السياحية المتفردة لكل منهما.

وخلال الاجتماع، استعرضت نائب الوزير التوجه الاستراتيجي لوزارة السياحة والآثار، في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع لا يُضاهى وأصالة وتفرد، والتوسع في الترويج للمنتجات والتجارب السياحية المختلفة، بما يتجاوز المقاصد السياحية التقليدية.

كما قدمت عرضًا تقديميًا تناول تطورات الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندي إلى المقصد السياحي المصري، والتسهيلات التي أقرتها الدولة المصرية لتشجيع الحركة السياحية الوافدة منه، إلى جانب استعراض المحاور الرئيسية لاستراتيجية الترويج للمقصد المصري، وجهود الوزارة لتحسين تجربة الزائرين بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، وتطوير المنتجات السياحية غير التقليدية، فضلًا عن فرص التعاون المهني بين القطاع الخاص في البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستدامة والتعامل مع قضايا التغيرات المناخية.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات بشأن خطة التحرك المستقبلية لتفعيل التعاون المشترك، شملت تنمية الحركة السياحية البينية، وتحسين التجربة السياحية، وتعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنشيط السياحة وتسهيل السفر والزيارة، إلى جانب تطوير المنتجات السياحية وتنمية الطلب عليها، وبناء القدرات وتعزيز الاستدامة، مع اقتراح الإطار المؤسسي والإجراءات المناسبة لتنفيذ مجالات التعاون المطروحة.

 حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، وعماد فتحي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السيامحمد عاطف عضو مكتب نائب الوزير ومنسق ملف التغيرات المناخية، والدكتورة أميرة عبد الحميد مسئولة ملف التعاون المصري الهندي بالإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

ومن الجانب الهندي، Suvashish Das مساعد وزير السياحة، وMoutoushi Naskar مدير مساعد بوزارة السياحة، وPrakash Shoudary السكرتير الثاني بسفارة الهند بالقاهرة.

وزير السياحة والآثار السياحة مصر الهند نائب وزير السياحة والآثار

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