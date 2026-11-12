حكاية مدرسة بالمنيا تطلق مبادرة لإنقاذ الصغير روبين.. العاملون يتبرعون من الرواتب والتلاميذ يقدمون حصالتهم لعلاجه.. صور

شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالمنيا انتشاراً واسعاً لمقاطع فيديو، يظهر خلالها طلاب مدرسة سان جورج التابعة لمركز مطاي شمال المنيا، وهم يتبرعون بمبالغ مالية داخل صندوق مكتوب عليه " الطفل روبين" ليتضح فيما بعد أنه زميلهم في المدرسة، ويعاني من ضمور العضلات، ويحتاج إلى علاج تكلفته ملايين الجنيهات ، وقام العاملين بالمدرسة والطلاب والتلاميذ، بتقديم ما يستطيعون من أموال لمساندته في رحلة العلاج.



وكشف هاني برنابا، مدير مدرسة سان جورج، أن العاملين بالمدرسة قرروا استقطاع جزء من رواتبهم والتبرع به لصالح الطفل روبين، انطلاقًا من مسؤوليتهم الإنسانية ورغبتهم في المساهمة في إنقاذ حياته ومساندة أسرته.

وأضاف أن إدارة المدرسة فوجئت برغبة الطلاب والتلاميذ في المشاركة بالتبرع، وهو ما دفعهم إلى وضع صندوق يحمل صورة الطفل روبين داخل المدرسة، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للمساهمة بما يستطيعون، مشيرًا إلى أن المبادرة لاقت إقبالًا كبيرًا بينهم.

وشهدت المبادرة موقفًا إنسانيًا مؤثرًا، بعدما قررت إحدى الطالبات التبرع بكامل المبلغ الذي ادخرته في حصالتها لصالح روبين، دون الاحتفاظ بأي جزء منه لنفسها، في لفتة لاقت إعجاب وتقدير المحيطين بها، وعكست حرص الأطفال على المشاركة في مساعدة طفل يحتاج إلى العلاج.

وأكد مدير المدرسة أن جمع التبرعات ليس من اختصاص المدرسة، لكن العاملين حرصوا على إطلاق هذه المبادرة بدافع إنساني، ولم يقتصر دورهم على التبرع والمشاركة الداخلية، بل أعدوا عددًا من مقاطع الفيديو ونشروها عبر الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتشجيع المواطنين على التبرع والمساهمة في توفير تكاليف علاج الطفل.

وتأتي المبادرة في ظل مناشدات أسرة الطفل روبين بتوفير العلاج الجيني اللازم لحالته، الذي تتطلب تكلفته مبالغ كبيرة، وسط دعوات لتكاتف جهود المواطنين ومؤسسات المجتمع للمساهمة في إنقاذه ومنحه فرصة للعلاج