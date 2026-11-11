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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كارتة المنيا بنحو 5 كيلومترات، في الاتجاه المؤدي إلى محافظة أسيوط، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كارت المنيا 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، وضمت قائمة المصابين كلًا من: آية . م 19 سنة، ورحمة . م 21 سنة، وعبير . س  40 سنة، ومريم . ر 24 سنة، ووردة  . ر 37 سنة ، بالإضافة إلى مصطفى . ع . ا  60 سنة، ومحمد . ح 20 سنة، وعرفة . ح  28 سنة.

وجرى الدفع بـ7 سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 
 

المنيا حادث انقلاب ميكروباص

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