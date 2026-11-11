بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في المنيا

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كارتة المنيا بنحو 5 كيلومترات، في الاتجاه المؤدي إلى محافظة أسيوط، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كارت المنيا

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، وضمت قائمة المصابين كلًا من: آية . م 19 سنة، ورحمة . م 21 سنة، وعبير . س 40 سنة، ومريم . ر 24 سنة، ووردة . ر 37 سنة ، بالإضافة إلى مصطفى . ع . ا 60 سنة، ومحمد . ح 20 سنة، وعرفة . ح 28 سنة.

وجرى الدفع بـ7 سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

