238 فعالية مدرسية في 20 محافظة خلال اليوم الثاني من المهرجان القومي للمسرح المدرسي

تحت رعاية انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، أُقيمت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري الذي يقام في الفترة من 10 وحتى 22 نوفمبر الجاري ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني وينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابعة لقطاع المسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة الشريك الاستراتيجي للمهرجان بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشهد اليوم الثاني تنفيذ 238 فعالية مدرسية في 20 محافظة مصرية، تنوعت بين 110 اسكتشات وعروض مسرحية، و51 استعراضًا وأوبريتًا، إلى جانب 77 فقرة إلقاء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الأنشطة الفنية المقدمة داخل المؤسسات التعليمية.

وتضمنت الفعاليات عددًا من العروض المسرحية والأنشطة المدرسية في مختلف المحافظات، ففي محافظة الإسكندرية، قدمت مدرسة سعد زغلول 2 مسرح عرائس بعنوان «النظافة من الإيمان»، فيما قدمت مدرسة عمر مكرم الصباحية مسرح عرائس بعنوان «نظافة الأسنان»، ضمن أنشطة التربية المدرسية.

وفي محافظة الجيزة، شهدت مدرسة الحرمين الابتدائية الخاصة تقديم مسرحية «محاكمة كان وأخواتها» ومونودراما «أنا لسه»، ضمن نشاط التربية المسرحية، كما قدمت مدرسة اللواء محمد نجيب الإعدادية بنين مسرحية عن الذكاء الاصطناعي ضمن مسابقة أعياد الطفولة،

وقدمت مدرسة الإسماعيلية الإعدادية بنات مسرح عرائس بعنوان «حقوق الطفل» خلال طابور الصباح، إلى جانب عرض «أجيال الألفية الثالثة» بمدارس حورس.

وفي محافظة الدقهلية، قدمت مدرسة الفردوس المتميزة مسرحية «سر السعادة»، فيما شهدت مدرسة محمد محمود العناني الإعدادية بدماص تقديم مسرحيتي «مملكة الطفولة» و«مولاتي»، وذلك ضمن نشاط التربية المسرحية.

أما في محافظة سوهاج، فقدمت مدرسة البارودي مسرحية «محاكمة اللغة العربية»، ومدرسة البارودي الابتدائية المشتركة مسرحية «الماء أغلى من الذهب»، كما قدمت مدارس التربية الفكرية ودمج النهضة والمكفوفين والصم ودمج العسكرية مسرحية «دعوة للقيم».

وفي محافظة السويس، قدمت مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة مسرحية «HD»، ضمن العروض الموازية التي استضافها مسرح المدرسة.

وشهدت محافظة الفيوم تقديم مجموعة من العروض، من بينها مسرحية «مناهج: ثقب في طبقة الأوزون» بمدرسة عثمان بن عفان، ومسرحية «أبطال أكتوبر» بمدرسة محمد صبري البكباشي الإعدادية بنين، إلى جانب مسرحية «الأسماء الخمسة» بمدرسة الرواد الخاصة.

وفي محافظة القليوبية، قدمت مدرسة بطا الابتدائية المشتركة عرض «محكمة العلوم» في إطار مسرحة المناهج، وذلك خلال طابور الصباح، بينما شهدت محافظة مطروح تقديم مسرحية «الأقاليم المناخية» بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات، بقاعة المديرية.

وفي محافظة المنيا، قدمت مدرسة الشهيد الرائد محمد حامد عبد الحكيم الإعدادية بنين مسرحية «من حقي أعيش»، ضمن نشاط التربية المسرحية.



ويأتي إطلاق الدورة الأولى للمهرجان القومي للمسرح المدرسي في إطار دعم ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، والارتقاء بالمسرح المدرسي وتعزيز دوره بوصفه أحد أهم روافد اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى النشء، إلى جانب دوره التربوي والثقافي في تنمية شخصية الطالب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والحوار والانضباط وتحمل المسؤولية والانتماء، وتوفير مساحة وطنية لعرض التجارب المسرحية المدرسية المتميزة، وتشجيع الابتكار والإبداع، ودعم دور المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، وتبادل الخبرات بين الفرق المسرحية المدرسية من مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن تعزيز حضور المسرح والفنون في العملية التعليمية.