قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بتأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي.. وإحياء الدور الحضاري للوقف وتطوير الخطاب الديني
4 وفيات و12 إصابة.. إنهيار مبني في بروكلين الأمريكية
الدولار يرتفع فجأة في البنوك .. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك
لسوء النتائج.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة مايكل كاريك
الأرصاد: درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية.. وسقوط أمطار على عدة مناطق
تراجع أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق.. وانخفاض في كرتونة البيض
شوبير يكشف حقيقة تقدم شيكو بانزا وعدي الدباغ بشكاوى ضد الزمالك
توضيح عاجل من التعليم بشأن مشاريع “طلاب 2 بكالوريا” وطريقة تقييمها
هل يحق للطالب الراسب في 2 ثانوي الالتحاق بنظام البكالوريا؟..التعليم تحسم الجدل
الكاف يفتح باب الترشيح للدول لاستضافة 3 نسخ جديدة من أمم أفريقيا
المؤبد لموظف قتـ.ـل فتاة بعد مطالبته بالزواج منها وتهديدها بكشف علاقتهما في سوهاج
قرار عاجل من التعليم بشأن “التعريب” لطلاب البكالوريا بمدارس اللغات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

238 فعالية مدرسية في 20 محافظة خلال اليوم الثاني من المهرجان القومي للمسرح المدرسي

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

تحت رعاية انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، أُقيمت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري الذي يقام في الفترة من 10 وحتى 22 نوفمبر الجاري  ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني وينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابعة لقطاع المسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة الشريك الاستراتيجي للمهرجان بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشهد اليوم الثاني تنفيذ 238 فعالية مدرسية في 20 محافظة مصرية، تنوعت بين 110 اسكتشات وعروض مسرحية، و51 استعراضًا وأوبريتًا، إلى جانب 77 فقرة إلقاء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الأنشطة الفنية المقدمة داخل المؤسسات التعليمية.

وتضمنت الفعاليات عددًا من العروض المسرحية والأنشطة المدرسية في مختلف المحافظات، ففي محافظة الإسكندرية، قدمت مدرسة سعد زغلول 2 مسرح عرائس بعنوان «النظافة من الإيمان»، فيما قدمت مدرسة عمر مكرم الصباحية مسرح عرائس بعنوان «نظافة الأسنان»، ضمن أنشطة التربية المدرسية.

وفي محافظة الجيزة، شهدت مدرسة الحرمين الابتدائية الخاصة تقديم مسرحية «محاكمة كان وأخواتها» ومونودراما «أنا لسه»، ضمن نشاط التربية المسرحية، كما قدمت مدرسة اللواء محمد نجيب الإعدادية بنين مسرحية عن الذكاء الاصطناعي ضمن مسابقة أعياد الطفولة،

وقدمت مدرسة الإسماعيلية الإعدادية بنات مسرح عرائس بعنوان «حقوق الطفل» خلال طابور الصباح، إلى جانب عرض «أجيال الألفية الثالثة» بمدارس حورس.

وفي محافظة الدقهلية، قدمت مدرسة الفردوس المتميزة مسرحية «سر السعادة»، فيما شهدت مدرسة محمد محمود العناني الإعدادية بدماص تقديم مسرحيتي «مملكة الطفولة» و«مولاتي»، وذلك ضمن نشاط التربية المسرحية.

أما في محافظة سوهاج، فقدمت مدرسة البارودي مسرحية «محاكمة اللغة العربية»، ومدرسة البارودي الابتدائية المشتركة مسرحية «الماء أغلى من الذهب»، كما قدمت مدارس التربية الفكرية ودمج النهضة والمكفوفين والصم ودمج العسكرية مسرحية «دعوة للقيم».

وفي محافظة السويس، قدمت مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة مسرحية «HD»، ضمن العروض الموازية التي استضافها مسرح المدرسة.

وشهدت محافظة الفيوم تقديم مجموعة من العروض، من بينها مسرحية «مناهج: ثقب في طبقة الأوزون» بمدرسة عثمان بن عفان، ومسرحية «أبطال أكتوبر» بمدرسة محمد صبري البكباشي الإعدادية بنين، إلى جانب مسرحية «الأسماء الخمسة» بمدرسة الرواد الخاصة.

وفي محافظة القليوبية، قدمت مدرسة بطا الابتدائية المشتركة عرض «محكمة العلوم» في إطار مسرحة المناهج، وذلك خلال طابور الصباح، بينما شهدت محافظة مطروح تقديم مسرحية «الأقاليم المناخية» بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات، بقاعة المديرية.

وفي محافظة المنيا، قدمت مدرسة الشهيد الرائد محمد حامد عبد الحكيم الإعدادية بنين مسرحية «من حقي أعيش»، ضمن نشاط التربية المسرحية.


ويأتي إطلاق الدورة الأولى للمهرجان القومي للمسرح المدرسي في إطار دعم ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، والارتقاء بالمسرح المدرسي وتعزيز دوره بوصفه أحد أهم روافد اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى النشء، إلى جانب دوره التربوي والثقافي في تنمية شخصية الطالب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والحوار والانضباط وتحمل المسؤولية والانتماء، وتوفير مساحة وطنية لعرض التجارب المسرحية المدرسية المتميزة، وتشجيع الابتكار والإبداع، ودعم دور المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، وتبادل الخبرات بين الفرق المسرحية المدرسية من مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن تعزيز حضور المسرح والفنون في العملية التعليمية.

المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري التربية والتعليم والتعليم الفني رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

ترشيحاتنا

استشاري طب نفسي يوضح علامات التغيرات النفسية ومتى تحتاج إلى تدخل متخصص

استشاري طب نفسي يوضح علامات التغيرات النفسية ومتى تحتاج إلى تدخل متخصص

محمود عبد العزير

في ذكرى رحيله.. ناقد فني يكشف سر عبقرية "الساحر" محمود عبد العزيز وتمرده على أدوار الفتى الجان

أرشيفية

12 مليون راكب إضافي.. خطة لتطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد