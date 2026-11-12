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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صبحي يقترب من العودة لحراسة الزمالك.. ومعتمد جمال يمنحه فرصة جديدة

محمد صبحي
محمد صبحي
عبدالله هشام

كشف الإعلامي خالد الغندور إن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال وعد محمد صبحي بالحصول على فرصة للمشاركة في المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: الحارس غاب عن الفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة وتعافى وأصبح  جاهز طبيا للمشاركة في المباريات.

عودة صبحي وعواد لتدريبات الزمالك

انتظم محمد عواد ومحمد صبحي حارسي مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران أمس الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري  الممتاز.

وتماثل الثنائي للشفاء من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق في الفترة الأخيرة، وكان محمد عواد يعاني من آلام أسفل الظهر في حين كان يعاني محمد صبحي من إصابة في الظهر.

جدير بالذكر أن مهدي سليمان حارس مرمى الفريق يتواجد في معسكر المنتخب الأول، في حين يتواجد عمر عبد العزيز الحارس الصاعد في معسكر منتخب الشباب.
ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك معتمد جمال محمد صبحي نادي الزمالك محمد عواد

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