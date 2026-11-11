فعلها على الفور .. ميزة سرية في هاتفك قد تنقذ حياتك وحياة أسرتك

في زحام الحياة اليومية، أو أثناء ارتداء سماعات الرأس، قد تفوتك أصوات حيوية داخل المنزل، مثل رنين جرس الباب، أو بكاء طفلك، أو حتى صفارات إنذار الحريق الداهمة. ولمعالجة هذا التحدي، طوّرت شركتا "آبل" و"جوجل" ميزات مدمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي داخل أنظمة التشغيل، صُممت أساسًا لدعم ضعاف السمع، لكنها باتت اليوم أداة أمان لا غنى عنها لكل مستخدم.

كيف تفعل الميزة على هواتف "آيفون"؟

تُعرف هذه الخاصية في هواتف آيفون باسم “التعرف على الأصوات” ولتشغيلها، اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق الإعدادات ، ثم انتقل إلى قسم تسهيلات الاستخدام

• مرر للأسفل واختر التعرف على الأصوات وقم بتفعيل زر التشغيل.

• انتظر ثوانٍ معدودة ريثما يقوم الهاتف بتنزيل حزمة الأصوات الأساسية.

• اضغط على خيار الأصوات ، وحدد ما ترغب في مراقبته مثل إنذار الحريق، جرس الباب، بكاء الأطفال، أو حتى صوت طرق الباب. يمكنك أيضًا تدريب الهاتف على التعرف على نغمة جهاز منزلي مخصص.

خطوات التفعيل على هواتف "أندرويد"

أما في هواتف أندرويد، فتتوفر الميزة تحت اسم "إشعارات الصوت" وفق الخطوات الآتية:

• توجه إلى الإعدادات ثم اختر إمكانية الوصول .

• ابحث عن خيار إشعارات الصوت وقم بفتحه.

• اضغط على فتح إشعارات الصوت ثم أنواع الأصوات لاختيار التنبيهات المطلوبة كصفارات الإنذار، بكاء الرضيع، أو جرس الباب.

• يمكنك تخصيص طريقة التنبيه عبر الاهتزاز أو وميض فلاش الكاميرا لضمان انتباهك الفوري