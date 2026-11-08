فيفو تستعد لإطلاق هاتف رائد بتصميم غير تقليدي في 2027

تستعد شركة فيفو Vivo، لدخول سباق جديد في سوق الهواتف الذكية خلال عام 2027، من خلال تطوير هاتف رائد بتصميم تقليدي عريض، لكنه سيأتي بحجم أصغر من المتوقع، مع شاشة يرجح أن يقل قياسها عن 6.5 بوصة، في توجه مختلف عن الهواتف الرائدة الكبيرة التي تهيمن على الأسواق حاليا.

وبحسب تسريب نشره حساب Digital Chat Station الشهير عبر منصة “ويبو” الصينية، تعمل الشركة في مراحل التطوير الأولية على هاتف ذكي بشاشة عريضة، مع التركيز على تقديم تصميم أكثر إحكاما وسهولة في الحمل والاستخدام، بدلا من الاعتماد على الشاشات الضخمة.

فيفو تختبر هاتفا بشاشة عريضة أقل من 6.5 بوصة



وفقا للمعلومات المتداولة، من المرجح أن تكشف فيفو عن هاتفها الجديد خلال عام 2027، على أن يأتي بشاشة يقل قياسها عن 6.5 بوصة، وهو ما يضعه ضمن فئة الهواتف العريضة صغيرة الحجم نسبيا.

ويختلف هذا التوجه عن التصميم السائد في الهواتف الرائدة حاليا، والذي يعتمد على الشاشات الطويلة والكبيرة، إذ تسعى الشركة إلى تقديم شاشة ذات نسبة أبعاد أعرض، مع الحفاظ على حجم مناسب للحمل والاستخدام اليومي.

ويأتي هذا التوجه بعد ظهور هاتف Huawei Pura X View، الذي ساهم في انتشار فكرة الهواتف ذات الشاشات العريضة دون الاعتماد على التصميم القابل للطي، إذ يضم شاشة OLED بقياس 6.39 بوصة ونسبة أبعاد 16:9.5.

ومن المتوقع أن يقدم هاتف فيفو تجربة مشابهة من حيث فكرة الشاشة العريضة، مع إمكانية الاستفادة من حجم أكثر إحكاما مقارنة بالهواتف الرائدة التقليدية.

هونر وأوبو وشاومي تدخل سباق الهواتف العريضة



لا يبدو أن فيفو ستكون الشركة الوحيدة المهتمة بهذا النوع من الهواتف، إذ تشير تقارير إلى أن شركات أخرى، من بينها هونر وأوبو وشاومي، تعمل أيضا على تطوير هواتف ذكية بشاشات عريضة، مع توقعات بالكشف عن عدد منها خلال عام 2027.

وقد يشير ذلك إلى ظهور اتجاه جديد في تصميم الهواتف الذكية، يستهدف المستخدمين الذين يفضلون الشاشات العريضة لتصفح المحتوى ومشاهدة الفيديوهات، دون الحاجة إلى اقتناء هاتف ضخم أو قابل للطي.

هل تعيد فيفو إحياء سلسلة X Note؟

أثار التسريب تكهنات بين محبي الشركة حول إمكانية عودة سلسلة Vivo X Note من خلال الهاتف الجديد، خاصة أن السلسلة لم تحصل على إصدار مباشر منذ إطلاق هاتف Vivo X Note الأصلي عام 2022.

وكان الهاتف السابق يتميز بشاشة LTPO AMOLED ضخمة قياس 7 بوصات، مع معالج Snapdragon 8 Gen 1، لكنه لم يحصل على خليفة مباشر منذ ذلك الوقت.

ومع ذلك، فإن الهاتف العريض الجديد المتوقع سيكون مختلفا من حيث الحجم والتوجه التصميمي، إذ تشير المعلومات الأولية إلى شاشة أصغر من 6.5 بوصة، ما يجعل الحديث عن إطلاقه باسم X Note 2 مجرد تكهنات حتى الآن، وليس معلومة مؤكدة.

مواصفات هاتف فيفو الجديد لا تزال مجهولة

حتى الآن، لم يكشف المسرب Digital Chat Station عن تفاصيل تتعلق بالمعالج أو الكاميرات أو سعة البطارية وسرعة الشحن، كما لم تؤكد فيفو رسميا تطوير الهاتف أو اسمه التجاري النهائي.

وبالتالي، تظل المعلومات الحالية في إطار التسريبات الأولية، ومن المنتظر ظهور تفاصيل أوضح مع تقدم مراحل التطوير واقتراب موعد الإطلاق المتوقع خلال 2027.