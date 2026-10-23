ببطارية عملاقة تدوم حتى يومين.. فيفو تستعد لإطلاق Vivo Y600

أعلنت شركة فيفو عن موعد إطلاق هاتفها الجديد Vivo Y600 في السوق الصينية، والمقرر في 30 أكتوبر الجاري، مؤكدة تزويده ببطارية ضخمة سعة 10000 مللي أمبير، تقول إنها توفر عمر تشغيل يصل إلى يومين، في خطوة تستهدف المستخدمين الباحثين عن هواتف تدوم طويلا دون الحاجة إلى إعادة الشحن باستمرار.



وكشفت فيفو عن بعض تفاصيل الهاتف عبر منشورات على منصة ويبو الصينية، كما استعرضت قدرات البطارية من خلال اختبار بث مباشر، قالت إن الهاتف حقق خلاله رقما قياسيا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفضل مدة تشغيله الطويلة.

فيفو Y600 يحقق رقما قياسيا في عمر البطارية

بحسب ما أعلنته فيفو، نجح هاتف Vivo Y600 في الاستمرار لمدة 32 ساعة و37 دقيقة خلال اختبار للبث المباشر، وهو الإنجاز الذي تقول الشركة إنه أهله لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية في فئة عمر البطارية.

وأشارت الصورة التي نشرتها الشركة إلى إجراء الاختبار في 11 أغسطس الماضي، فيما لم تكشف التفاصيل المتاحة عن جميع ظروف الاختبار أو إعدادات الهاتف المستخدمة خلاله.

Vivo Y600

تصميم Vivo Y600 وألوانه

أظهرت الصور الرسمية الهاتف باللونين الأبيض والبنفسجي، مع تصميم يعتمد على الحواف المسطحة ووحدة كاميرات خلفية بارزة قليلا عن الهيكل.

وتضم وحدة الكاميرات مستشعرين، تتصدرهما كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ولم تكشف فيفو حتى الآن عن جميع المواصفات الفنية للهاتف، على أن يتضح المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد إطلاقه في الصين.

هل يكون Vivo Y600 نسخة من V80 Lite؟

يثير التصميم والمواصفات المعلنة للهاتف الجديد احتمال أن يكون Vivo Y600 نسخة معاد تسميتها من هاتف Vivo V80 Lite، الذي كشفت عنه الشركة في ماليزيا خلال سبتمبر 2026، لكن فيفو لم تؤكد رسميا وجود صلة بين الهاتفين حتى الآن.

ويأتي هاتف Vivo V80 Lite بشاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، إلى جانب مقاومة الماء والغبار بمعياري IP68 وIP69.

ويعتمد الهاتف على معالج ميدياتك Dimensity 7300e، بتردد يصل إلى 2.5 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

أما التصوير، فيعتمد على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويضم Vivo V80 Lite بطارية بسعة 10000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 44 وات، ويتوافر بثلاثة إصدارات من الذاكرة والتخزين: 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و6 جيجابايت + 256 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت، مع خيارات ألوان تشمل الأسود والأخضر والوردي.

ومن المنتظر أن تكشف فيفو عن المواصفات الكاملة لهاتف Vivo Y600 وأسعاره وتفاصيل توافره خلال حدث الإطلاق المقرر في الصين يوم 30 أكتوبر الجاري.