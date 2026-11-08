الإدعاء العام البولندي يفتح تحقيقًا في هجوم "كراكوف" وجريمة قتل أخرى

فتح الإدعاء العام البولندي، اليوم /الأحد/ تحقيقًا في حادث إطلاق النار الذي وقع أمس السبت في مدينة كراكوف بجنوب بولندا، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 16 آخرين، بالإضافة إلى ثلاث جثث عُثر عليها في منزل منفذ الهجوم.

وذكر مكتب المدعي العام الوطني البولندي اليوم أن التحقيق يشمل مقتل ستة أشخاص ومحاولة قتل عدة أشخاص آخرين، من بينهم ضباط شرطة، في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف، واصفاً حادث إطلاق النار بأنه "عمل إرهابي"، حسبما أوردت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي).

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام، برزيميسلاف نوفاك، إن التحقيق يشمل أيضًا مقتل ثلاثة أشخاص عثر عليهم، أمس، مقتولين بأعيرة نارية داخل شقة في بلدة أوستروفيتس سفيتوكرزيسكي الواقعة في وسط بولندا، مع وجود أدلة تشير إلى أن منفذ هجوم كراكوف هو المسؤول أيضًا عن هذا الحادث.

وأكد نوفاك أن المدعين العامين من مختلف الوحدات قاموا بتنفيذ إجراءات التحقيق، بما في ذلك فحص مسارح الجريمة، أولاً في كراكوف ثم في أوستروفيتس سفيتوكرزيسكي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات استمرت طوال الليل وما زالت جارية.

ووقع هجوم كراكوف بعد ظهر أمس السبت عندما اقتحم رجل مقنع يبلغ من العمر 24 عامًا ساحة السوق الرئيسية بالمدينة وأطلق النار عشوائيًا على المارة، وأصيب بطلق ناري عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.