مدير "الصحة العالمية" يعرب عن تضامنه مع الشعب البولندي عقب هجوم "كراكوف"

تقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم /الأحد/ بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب البولندي في أعقاب الهجوم الذي وقع بمدينة "كراكوف" وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا، معربا عن تضامنه معه في هذا الوقت الصعب.

وأعرب جيبريسوس - في منشور له عبر منصة "إكس" - عن حزنه العميق وتعازيه الصادقة لكل من فقد أحبائه في هذا الحادث الأليم والمأساوي، كما دعا بالصبر لذوي الضحايا.

وشهدت مدينة "كراكوف" - ثاني أكبر المدن البولندية في حوالي الساعة الثالثة من عصر يوم أمس /السبت/ - هجوما دمويا بعدما قاد رجل يبلغ من العمر 24 عاما سيارته إلى ساحة السوق الرئيسية وفتح النار عشوائيا على المارة؛ مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به - وهو مواطن بولندي متأثر بأفكار اليمين المتطرف - بعد تبادل لإطلاق النار ونقل إلى المستشفى.