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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدير "الصحة العالمية" يعرب عن تضامنه مع الشعب البولندي عقب هجوم "كراكوف"

مدير "الصحة العالمية" يعرب عن تضامنه مع الشعب البولندي عقب هجوم "كراكوف"
مدير "الصحة العالمية" يعرب عن تضامنه مع الشعب البولندي عقب هجوم "كراكوف"
أ ش أ

تقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم /الأحد/ بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب البولندي في أعقاب الهجوم الذي وقع بمدينة "كراكوف" وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا، معربا عن تضامنه معه في هذا الوقت الصعب.

وأعرب جيبريسوس - في منشور له عبر منصة "إكس" - عن حزنه العميق وتعازيه الصادقة لكل من فقد أحبائه في هذا الحادث الأليم والمأساوي، كما دعا بالصبر لذوي الضحايا.

وشهدت مدينة "كراكوف" - ثاني أكبر المدن البولندية في حوالي الساعة الثالثة من عصر يوم أمس /السبت/ - هجوما دمويا بعدما قاد رجل يبلغ من العمر 24 عاما سيارته إلى ساحة السوق الرئيسية وفتح النار عشوائيا على المارة؛ مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به - وهو مواطن بولندي متأثر بأفكار اليمين المتطرف - بعد تبادل لإطلاق النار ونقل إلى المستشفى.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الشعب البولندي الهجوم الذي وقع بمدينة كراكوف سقوط عدد من الضحايا

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