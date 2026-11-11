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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في رابع أيامها بواحة سيوة.. قافلة واعظات الأزهر تُرسِّخ القيم وتُعرِّف الفتيات والأطفال بمكانة الصحابة

قافلة واعظات الأزهر
قافلة واعظات الأزهر
محمد شحتة

واصلت قافلة واعظات الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، فعاليَّاتها الدعويَّة والتوعويَّة في واحة (سيوة) بمحافظة مطروح، من خلال تنفيذ عددٍ مِنَ اللقاءات في: مدرسة السبوخة الابتدائيَّة للبنين، ومدرسة السبوخة الابتدائيَّة والإعداديَّة للبنات، ومركز البر للتحفيظ؛ استهدفت الفتيات والأطفال، وتناولت مجموعةً مِنَ الموضوعات الدِّينيَّة والتربويَّة والاجتماعيَّة.

يأتي هذا في إطار جهود مجمع البحوث الإسلاميَّة للتواصل المباشر مع مختلِف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي الدِّيني والمجتمعي، بتوجيهاتٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة مكتب شئون الواعظات بالمجمع.

غرس القيم الأخلاقية

وتناولتِ اللقاءات أهميَّة غَرْس القِيَم الأخلاقيَّة في نفوس الفتيات والأطفال؛ وفي مقدِّمتها: خُلُق الأمانة، إلى جانب التوعية بأهميَّة نبذ العنف، وفَضْل العِلم والعلماء، وما يمثِّله العلم من قيمة أساسيَّة في بناء شخصيَّة الإنسان وتنمية وعيه.

كما تناولتِ الواعظات التعريف بالخلفاء الراشدين ومكانة الصحابة رضوان الله عليهم، ومواقفهم في التعامل مع النبي، وحرصهم على التثبُّت والتحرِّي في الفتوى، وما تقدِّمه سيرتهم من نماذج في تحرِّي الدقة وتحمُّل المسئوليَّة، إلى جانب التوعية بأحكام الطهارة، والأحكام الشرعيَّة المتعلِّقة بالحيض والاستحاضة.

وفي سياق ترسيخ قِيَم الانتماء، تناولتِ اللقاءات موضوع حُب الوطن، وأهميَّة التعبير عنه قولًا وعملًا، وغَرْس معاني الانتماء في نفوس النشء؛ بما يُسهم في إعداد أجيال واعية بقِيَمها الدِّينيَّة والأخلاقيَّة ومسئوليَّاتها تجاه مجتمعها.

ومِنَ المقرَّر أن تُختتم فعاليَّات القافلة غدًا الخميس، وقد تناولت منذ إطلاقها عددًا مِن أبرز القضايا العقديَّة والشرعيَّة المرتبطة بالمرأة والفتاة والطفل، إلى جانب إبراز دور المرأة في تحقيق الأمن المجتمعي، ومناقشة سُبُل مواجهة التطرُّف الفكري والشَّائعات، وترسيخ قِيَم الانتماء، وذلك من خلال لقاءات توعويَّة مباشرة، بالتعاون مع منطقة وعظ مرسى مطروح، ووزارة التضامن الاجتماعي، وفروع المجلس القومي للسكَّان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة.

واعظات الأزهر قافلة واعظات الأزهر القافلة التوعوية سيوة مطروح

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