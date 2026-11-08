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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في أولى فعاليَّاتها بواحة سيوة.. قافلة واعظات الأزهر تتناول قضايا الأسرة والطفل

قافلة واعظات الأزهر بواحة سيوة
قافلة واعظات الأزهر بواحة سيوة
محمد شحتة

نفَّذت قافلة واعظات الأزهر، اليوم، أولى فعاليَّاتها بواحة سيوة في محافظة مطروح، في إطار جهود مجمع البحوث الإسلامية للتواصل المباشر مع المرأة والفتاة، وتعزيز الوعي الدِّيني والمجتمعي، ومناقشة القضايا التي تمسُّ الأسرة والطفل، وذلك بتوجيهاتٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة مكتب شئون الواعظات بالمجمع.

وشَهِدَ معهد سيوة الأزهري تنفيذ اللقاءات الدعويَّة والتوعويَّة التي تناولت عددًا مِنَ الموضوعات التربويَّة والدِّينيَّة التي تستهدف بناء شخصيَّة الفتاة وتنمية وعيها؛ من أبرزها: (بالعِلم نرتقي)، وبناء الشخصيَّة الإيجابيَّة وتعزيز الثقة بالنفْس لدى الفتيات، وأهميَّة الصحبة الصالحة في حياة الفتاة، وحُسن الخُلُق، إلى جانب التوعية بمرحلة البلوغ والتكاليف الشرعيَّة المرتبطة بها.

آداب طالب العلم

كما تناولتِ الواعظات فَضْل العلم والعلماء، وآداب طالب العِلم، وأهميَّة التحلِّي بها في طلب المعرفة وتحصيلها؛ بما يُسهم في ترسيخ القِيَم الإيجابيَّة، وتنمية شخصيَّة الفتيات، ورَبْطهنَّ بتعاليم الدِّين الصحيحة.

في السياق نفسه، نفَّذت قافلة واعظات الأزهر عددًا مِنَ الدروس الدعويَّة والتوعويَّة في مكتبَي: (النور)، و(دار صالح) لتحفيظ القرآن الكريم، استهدفت النساء والفتيات والأطفال، وتناولت مجموعةً مِنَ الموضوعات الدِّينيَّة والتربويَّة والاجتماعيَّة؛ من بينها: غَرْس القِيَم الأخلاقيَّة في نفوس الأطفال؛ كالصدق والأمانة، وخطورة الكلمة، وأثر الشَّائعات على الفرد والمجتمع، وعلامات محبَّة الله -تعالى- للعبد، وأحكام الطهارة المتعلِّقة بالحيض والاستحاضة، إلى جانب التوعية بأخطار التنمُّر وآثاره السلبيَّة وسُبُل مواجهته.

وتتواصل فعاليَّات القافلة على مدار أسبوع، متناولةً عددًا من أبرز القضايا العقديَّة والشرعيَّة المرتبطة بالمرأة والفتاة والطفل، إلى جانب إبراز دور المرأة في تحقيق الأمن المجتمعي، ومناقشة سُبُل مواجهة التطرُّف الفكري والشَّائعات، وترسيخ قِيَم الانتماء، وذلك من خلال لقاءات توعويَّة مباشرة، بالتعاون مع منطقة وعظ مرسى مطروح، ووزارة التضامن الاجتماعي، وفروع المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة.

الأزهر قافلة واعظات الأزهر واعظات الأزهر واحة سيوة قضايا المرأة مجمع البحوث الإسلامية

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