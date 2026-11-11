خالد الجندي: هذه قواعد إكرام الضيف في الإسلام.. فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن إكرام الضيف ليس مجرد مجاملة اجتماعية أو تصرف اختياري، وإنما يرتبط بحقوق وآداب شرعية، موضحًا أن المسافر له حق في الطعام والضيافة، وأن طلبه للطعام في هذه الحالة لا يُعد تسولًا أو استجداءً، بل مطالبة بحق مقرر له.

وأوضح الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الأربعاء، أن الشريعة قررت للمسافر حق الضيافة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار»، مشيرًا إلى أن الماء لا يجوز منعه عن العطشان، وأن إطعام المسافر وراحلته من حقوق الضيافة، وليس تفضلًا من صاحب المكان.

ضيافة المسافر

وأشار إلى أن ضيافة المسافر تكون يومًا وليلة، وما زاد على ذلك يكون من باب الإحسان والتفضل، لافتًا إلى أن ما جرى بين سيدنا موسى والخضر عليهما السلام وأهل القرية التي امتنعت عن إطعامهما يكشف أهمية هذا الحق، وأن الامتناع عن أداء حقوق الضيف ليس من حسن المعاملة.

وأضاف أن من آداب الضيافة التي ذكرها الإمام الماوردي أن «الضيف لا يُستشار»، موضحًا أن المقصود هو ألا يُحمّل الضيف حرج الاختيار أو يُترك في موقف يضطر فيه إلى طلب الطعام أو تحديد ما ينبغي تقديمه له، بل يبادر صاحب البيت بإكرامه وتقديم الطعام دون إحراجه بأسئلة متكررة حول رغبته في الأكل أو نوعه.

ولفت الجندي إلى أن إكرام الضيف يرتبط بالإيمان، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»، مؤكدًا أن الضيف أمانة وسبب للأجر، وأن طريقة التعامل معه قد تكون بابًا للخير أو سببًا في الإثم.

وشدد على أنه لا يجوز استغلال الضيف في أعمال المنزل أو تكليفه بخدمة أصحاب البيت، مستشهدًا بما نُقل عن عمر بن عبد العزيز: «ليس من المروءة استخدام الضيف»، موضحًا أن من غير اللائق مطالبة الضيف بإحضار الماء أو إعداد الشاي أو المساعدة في تجهيز الطعام، لأن واجب صاحب البيت هو إراحته وإكرامه، لا تحميله أعباءً إضافية.