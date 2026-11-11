سيمنس إنرجي تستهدف زيادة أرباحها إلى 22% بحلول 2030 بدعم طفرة الطلب على توربينات الغاز

أعلنت شركة سيمنس إنرجي الألمانية أنها تستهدف رفع هوامش أرباحها إلى ما يصل إلى 22% بحلول عام 2030، مدعومة بالطفرة العالمية في الطلب على توربينات الغاز ومعدات شبكات الكهرباء، بعدما سجلت أرباحها أكثر من الضعف خلال السنة المالية 2026.

وتوقعت الشركة، المتخصصة في تصنيع توربينات الغاز والمحولات الكهربائية، أن يتراوح متوسط نمو إيراداتها السنوية بين مستويات تصل إلى 14% حتى السنة المالية 2030، وفقاً لنتائج أعمالها التي أعلنتها اليوم /الأربعاء/.

واستفادت "سيمنس إنرجي" من الارتفاع العالمي في الطلب على الطاقة، مدفوعاً بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتحول نحو الكهرباء، وهو ما دفع حجم طلبياتها المتراكمة إلى مستويات قياسية، رغم تزايد حذر المستثمرين بشأن قدرة طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على الاستمرار بالمعدلات الحالية. وفق شبكة "بلومبرج".

وبالنسبة للسنة المالية الحالية، توقعت الشركة تحسن هوامش أرباحها، وتحقيق صافي دخل يبلغ نحو 5 مليارات يورو، إلى جانب تدفقات نقدية حرة قبل الضرائب بنحو 10 مليارات يورو.

وكان قطاع خدمات توربينات الغاز من أبرز المستفيدين من طفرة الطلب على الكهرباء، إذ توقعت الشركة تسارع نموه مجدداً خلال العام الحالي، في ظل استمرار قوة الطلب على التوربينات الكبيرة، ولا سيما في أمريكا الشمالية، مشيرة إلى أن عملاء مراكز البيانات يمثلون أكثر من ربع مبيعات هذا القطاع.

وارتفعت الأرباح قبل البنود الخاصة بأكثر من الضعف لتصل إلى 5.5 مليار يورو خلال السنة المالية 2026، متجاوزة توقعات المحللين، فيما قفز هامش الأرباح إلى أكثر من 12% مقابل 6% في العام السابق، مع نجاح الشركة في تحويل المزيد من طلبياتها المتراكمة إلى مبيعات ذات هوامش ربح أعلى.

واقتربت التدفقات النقدية الحرة قبل الضرائب من الضعف لتسجل 8.8 مليار يورو، بدعم من الدفعات المقدمة من العملاء ورسوم حجز الطاقة الإنتاجية، في ظل سعي المشترين إلى تأمين احتياجاتهم من المعدات.

وعلى صعيد عوائد المساهمين، أعلنت الشركة عن برنامج إضافي لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 9 مليارات يورو حتى السنة المالية 2030، إلى جانب برنامج قائم بقيمة 6 مليارات يورو، كما اقترحت زيادة توزيعات الأرباح إلى 2.30 يورو للسهم، بما يزيد على ثلاثة أمثال مستواها السابق.

تأتي هذه الخطوات في محاولة لتعزيز ثقة المستثمرين، بعدما أثارت المخاوف بشأن استدامة طفرة مراكز البيانات ضغوطاً على سهم الشركة، الذي تراجع بنحو 36% منذ تسجيله مستوى قياسياً في أبريل الماضي، رغم ارتفاعه بأكثر من عشرة أمثال منذ بداية عام 2024 وحتى بلوغه تلك الذروة.

وفي تطور آخر، نجحت شركة "سيمنس جاميسا" التابعة للمجموعة والمتخصصة في توربينات الرياح في تحقيق التعادل على مستوى نتائج العام بأكمله، بعدما سجلت أرباحاً طفيفة قبل البنود الخاصة، مقارنة بخسائر قاربت 1.4 مليار يورو قبل عام، في خطوة مهمة ضمن خطة إعادة هيكلة استمرت سنوات بسبب مشكلات الجودة وارتفاع تكاليف المشروعات.

وقالت المديرة المالية للشركة ماريا فيرارو إن "سيمنس إنرجي" ستستفيد من قوة الأسواق وتعمل على تنفيذ محفظة طلبياتها القياسية بانضباط، مع الالتزام بالصرامة نفسها في تخصيص رأس المال.

وكانت الشركة قد أعلنت - في أغسطس الماضي - اعتزامها إعداد قطاع «تحول الصناعة» للاستقلال، مع دراسة خيارات تشمل دخول مستثمرين خارجيين أو طرح القطاع في البورصة أو بيعه.